Мураев показал личико и объявил Россию «агрессором»

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Донбасс является украинской территорией, а Россия в 2014 году якобы аннексировала Крым.

К такому выводу в эфире телеканала ICTV пришел один из лидеров «Оппозиционного блока», депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так называемый представитель юго-востока заявил, что не сомневается в том, что РФ совершила «агрессию» по отношению к Крыму.

«Партия «Оппозиционный блок» никогда не ставила под сомнение чей Крым. Тем более, чей Донбасс… Я никогда не отрицал аннексию Крыма Российской Федерацией. Да, это одна из разновидностей агрессии. И это признано и закреплено во множестве международных резолюций и документов. Что касается Донбасса, украинская власть за пять лет, рассказывая нам о пленных оружии и всем остальном, не смогла доказать в Международном уголовном суде присутствие там регулярных войск РФ и даже финансирование незаконных вооруженных формирований. Это делала наша прокуратура, представители правительства, и они этого сделать не смогли…», – заявил Мураев.

Депутат также подчеркнул, что Украина должна стоять на растяжке между Западом и Востоком, чтобы быть мирной страной.

«Я считаю, что Украина должна быть мирной, что она должна развивать прагматичные, эгоистические, равные отношения со всеми соседями. Равные. Мы не хотим, чтобы Украина была Юго-Западным федеральным округом, в отличие от Медведчука, почему мы и не объединились. Мы считаем, что мы должны быть внеблоковыми, нейтральными. И должны быть мостом между ЕврАзЭс и ЕС», – сказал политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Мураев фактически стал доносчиком СБУ, потребовав от главы этой спецслужбы начать поиски «руки Москвы» и «пятой колонны» среди своих бывших соратников из «Оппозиционной платформы – За жизнь»