12.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Мураев не прошел испытание Сенцовым

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев, на днях оказавшийся в центре скандала после того, как в интервью заявил, что осужденный в России за подготовку взрывов в Крыму украинец Олег Сенцов является террористом для части граждан Украины, записал ролик, в котором приносит извинения перед украинскими «политзаключенными».

В ролике харьковчанин Мураев с позиций украинского патриота извиняется перед Сенцовым за то, что Киев в 2014 году допустил воссоединение Крыма с Россией. «Прости за то, что они сдали тебя и страну… Я хочу, чтобы все политзаключенные вернулись домой. Простите, что так долго, ребята», – сказал Мураев.

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Владимир Рыбин, отец и соратник адвоката Валентина Рыбина, защищающего участников Русской весны, арестованных на Украине, подверг ролик с извинениями Мураева жесткой критике.

Рыбин полагает, что Мураев в очередной раз попытался заигрывать с украинскими националистами, разочаровав свой базовый электорат – противников бандеровцев.

«И там не нашел, а здесь потерял! Есть разница между птицей говорун, как известно отличающейся умом и сообразительностью, и политическим лидером. Теперь можно сколь угодно выступать с экранов и трибун под глумливое «Бу-га-гы» противников и скептические ухмылки сторонников. Отсутствие тестикул – тяжелый диагноз», – констатировал Рыбин.