Муратов: Для Украины лишь два пути – воссоединение с Россией или полномасштабная война

28.08.2021 18:33 (Мск), Донецк, Михаил Рябов

Новости Украины

Жители Украины должны со всей серьезностью отнестись к предостережениям о том, что для их страны в будущем есть лишь две альтернативы – путь к воссоединению с Россией, или масштабная война.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Альтернативы в дальнейшей судьбе Украины всего лишь две: это воссоединение с Россией или полномасштабная война. Сегодня для украинцев война кажется иллюзорной, но завтра она станет реальной. К ней долго готовились страны коллективного Запада, оккупировавшие «незалежную». На Украину длительное время завозится оружие «партнёров», а натовская военщина строго обучает украинских боевиков. Только украинскому населению стоит понять, что, в случае начала боевых действий, простые люди и их дети станут для сумасшедшего Зе-диктатора пушечным мясом, – жертвой, которую «гарант» принесёт Западу», – сказал Муратов.

Он обратил внимание, что, согласно исследованию, проведённому международным исследовательским центром BURI-Украина, более 50 процентов украинского населения считают, что Владимир Зеленский должен провести личную встречу с руководством Народных Республик.

«Однако Зе-верхушка выполнять условия Минска-2 явно не планирует. Повторю, что в планах у Зе – война, поэтому он и его пропагандисты внушают украинцам, что они с русскими не один народ; поэтому преЗЕдент подписывает античеловеческие и антироссийские указы, пытаясь сделать невозможным процесс объединения Украины и России», – рассуждает Муратов.

По его мнению, без освобождения Киева от западных марионеток изменений на Украине к лучшему не будет.

«Только после того, как будет отстранено оккупационное правительство, засевшее в Киеве, смута на Украине закончится, – проблема между двумя частями одного народа сойдёт на нет. А самое главное – закончится война в Донбассе. Донбасс, как и Крым, перестанут быть объектами деления на «ваш» и «наш» – они станут, как и были в советское время, общими», – считает Муратов.

Он напомнил, что даже самые мелкие страны Евросоюза демонстрируют скептическое отношение к перспективам Украины.

«Даже «партнёр» Зе-гаранта – президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине для интеграции в ЕС понадобится до 20 лет. Кроме того, эстонский президент открыто называет «незалежную» только лишь рынком сбыта и страну, в которую категорически нельзя инвестировать», – напомнил Муратов.

Он обратил внимание, как на фоне обещаний Зеленского о скором росте мощи армии и развитии промышленности в реальности происходят обратные процессы.

«Незалежная» интересна западным странам только лишь как рынок сбыта и сырья. Развивать экономику путём экспорта украинских товаров на европейский и американский рынок Украине, как и любой постсоветской стране, не позволят. Ведь, чтобы преодолеть коронакризис, мировым державам нужно расширять рынки сбыта товаров за пределы своих стран. Никто не будет закупать в «незалежной» её продукцию (даже если она будет супер высокого качества), потому что из-за избытка собственной продукции Запад продаёт её по более выгодной цене Украине и другим малоразвитым территориям, в том числе, раздробленным постсоветским. Более того, западные хозяева не позволят «незалежной» обеспечивать отечественным продуктом даже собственных граждан, – по этой причине в «европейской державе» планомерно ликвидируются заводы и фабрики. Один из последних ярких примеров – обанкрочивание Черноморского судостроительного завода. За два года правления президента Владимира Зеленского завод лишился всего имущества, оно было инвентаризировано и распродано. Символично, что заложенный при царском режиме (в 1895 году) крупнейший завод, выпустивший более 1000 судов военного и гражданского назначения, был уничтожен Зе-царьком, который грезит вернуть украинскому флоту мощь 30-летней, то есть советской, давности», – пояснил Муратов.

Экономическое восстановление Украины возможно только при возвращении в состав единого государства с Россией, считает он.

«Неоднократно говорил, что без России экономический рост на Украине не возможен. Подчеркну, что чем дольше Украина остаётся «незалежной», тем сильнее её засасывает капиталистическое болото долгов и разрухи. Да, капитализм пока ещё не искоренён и в России, но от него нашей стране нужно уходить, что обязательно произойдёт. Неизбежна и смена экономической модели Большой России, а значит, неизбежен и экономический рост в стране. Сейчас назрела необходимость разработки и принятия соответствующего закона, которым будет создана, апробирована и принята экономическая программа, в основе которой будет лежать социальная повестка и введение безусловного базового дохода. Его смысл заключается в ежемесячной выплате определённой суммы каждому жителю Большой России. Это улучшит материальное положение граждан, наполнит их чувством гордости за свою большую страну. Только ничего подобного не будет ожидать украинцев, если они продолжат жить в ожиданиях европейского поезда, который к ним никогда не придёт», – подчеркивает Муратов.

Альтернатива воссоединению с Россией – война, еще раз предупреждает общественник.

«Байки про «угрозу поглощения» Россией Украины – это попытки Зеленского «на отлично» выполнить указания коллективного Запада по дальнейшему разрыву одного великого народа. Украина может (и для своего же спасения должна(!)) войти в состав Большой России. Только в таком случае ей, наконец, удастся получить суверенитет, которого она лишилась 30 лет назад, усилиями западных кураторов. В противном случае, они развяжут на украинской территории масштабную братоубийственную украино-российскую войну», – резюмировал Муратов.