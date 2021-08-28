28.08.2021 18:12 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские школьники должны изучать историю конфликтов между украинцами и русскими, включая нынешнюю «российско-украинскую войну», в частности, трагические для Украины события, связанные с «Иловайским котлом».

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступление чиновника было посвящено установленной в августе прошлого года Кабмином Украины «Дня памяти защитников Украины» (29 августа), символом которого утвержден подсолнух.

Как известно, разгром окруженной под Иловайском украинской группировки произошел после того, как со стороны ВСУ было нарушено условие сложить оружие и выходить через коридор – однако украинские подразделения в полном вооружении пошли на прорыв, и защитники республик Донбасса были вынуждены открыть огонь на поражение.

В Киеве, естественно, отрицают это и приводят другую трактовку событий.

«Сотни защитников были обмануты российским военным руководством, под видом свободного коридора были убиты…Когда выходили солдаты, офицеры из окружения, то там были поля подсолнуха, и это такой символ памяти, героизма и символ горького предательства когда-то братского народа», – сказал Дробович.

Он выразил убеждение, что фальсифицированную в угоду Украины историю Иловайского котла необходимо навязывать детям в школах.

«Мы в прошлом году разработали и активно распространяем специальный видеопроект, плюс методические рекомендации «Диалоги о войне». Которые рассказывают о войне, раскрывают концепт, что такое война, какие подходы, какие мыслители говорили о войне, и далее всё об истории конфликтности между украинцами и русскими, и собственно историю этой российско-украинской войны очень подробно… Мы сделали цикл десятиминутных роликов, где школьница беседует с участниками войны, где ведётся это всё в форме диалога, а дальше упражнения на групповую работу в классе», – рассказал Дробович.