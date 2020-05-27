Муратов: Донбасс и фашистская Украина разошлись навсегда

27.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Для украинцев, несогласных с навязанной им идеологией нацизма, республики Донбасса «являются маяком и надеждой».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вчера депутаты Народного Совета единогласно поддержали законопроект «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны».

Этим мы, жители Донецкой Народной Республики, заявляем, что верны исторической правде и с гордостью несем ответственность перед предыдущими и последующими поколениями. Наша позиция непреклонна – переписывание истории недопустимо», – заявил Муратов.

По его словам, на Украине, в свое время, проигнорировав эту опасность, упустили зарождение неонацизма.

«В итоге это привело к государственному перевороту и затяжной гражданской войне. Праворадикалы и их кукловоды пытаются уничтожить непокорный Донбасс обстрелами и диверсиями, блокадами и ущемлением в правах. Несмотря на это, ДНР и ЛНР продолжают нести знамя своих славных предков, чтить их память и защищать исконные культурно-исторические ценности», – подчеркнул общественник.

«В противоположность на своей территории постмайданные власти все больше ущемляют в правах ветеранов Великой Отечественной войны и возвеличивают предателей, сотрудничавших с гитлеровской Германией. Это наглядно демонстрирует, как далеко расходятся цивилизационные треки фашистской Украины и республик Донбасса.

Несмотря на все усилия, киевскому режиму удалось вытеснить истинные ценности из сознания и памяти далеко не каждого. Украинцы, несогласные с навязанной им идеологией, празднуют День Победы и другие, продолжают отстаивать правду и традиции, а еще – верить в освобождение от фашистов, захвативших власть в стране», – добавил руководитель ОД.

Он отметил, что для таких людей республики Донбасса «являются маяком и надеждой».

«Принимаемые у нас законы, достижения в социальной, экономической и политической сферах, интеграционные процессы с Российской Федерацией укрепляют в них уверенность на возможность положительных изменений и на Украине. Они верят, что рано или поздно смогут избавиться от недуга неонацизма и вернутся в культурное русло Русского мира», – заключил Муратов.