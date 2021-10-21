Муратов: Киевская хунта превратила Украину в страну лжецов

21.10.2021 10:57 (Мск)

Новости Украины

Украинская власть, воюя с прошлым, пробила очередное дно, назвав «фейком» Великую Отечественную войну.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Так называемый Центр противодействия дезинформации при СНБО составил «словарь российской пропаганды». Больше власть имущим «слугам» заняться нечем: вместо выведения «незалежной» из глубочайшего экономического и политического кризиса, а также зачистки бандеровского питомника, они продолжают бороться с героической историей.

Зе-вассалы также запретили называть украинскую власть хунтой, а майдан 2014-го госпереворотом. Фейком назвала Зе-хунта такие топонимы Донбасс, Новороссия, а также Русский мир. Таким образом, приспешники Зеленского пытаются запретить слова и явления, которые являются повседневными в обиходе украинцев. Потому как не секрет, что украинское население верит в Русский мир и то, что он настанет на Украине, израненной постмайданными чиновниками.

Самое подлое и грязное, что опять совершили «зелёные», – это запрет термина «Великая Отечественная война». Священную войну Зе-оккупанты называют «Второй мировой войной» или «советско-немецкой войной». Постмайданные чиновники продолжают воевать с историей, с прошлым, лишая Украину будущего.

Те, кто устроил на Украине госпереворот в 2014 году, и кто царствует в ней с того времени, превратили «незалежную» в страну лжецов, подобно одноимённой сказке Джанни Родари. Как и в этой сказке, «слуги» народа придумывают в оккупированной ими стране законы, создают лже-словари, наказывают за правду, намереваясь скрыть от населения свои преступления.

Но украинское население сыто по горло деяниями их преЗЕдента. Как результат – обвал рейтинга «гаранта». Странно, что у Зе-маргинала остался ещё хоть какой-нибудь рейтинг. Итак, согласно проведённому с 15 по 18 октября опросу Киевским международным институтом социологии, рейтинг Зеленского по сравнению с аналогичным опросом в сентябре, резко упал почти на 9% – с 33,3 до 24,7%.

Не удивлюсь, если в ближайшей перспективе «неправильные» социологические группы и институты будут закрыты – негоже в стране лжецов писать о провальных рейтингах Зе-царька.

Всё, что восьмой год происходит на Украине, – это сюр. Хочется верить, что, как и в сказке о стране лжецов, в «незалежной» появится свой Джельсомино, который освободит украинское население от сумасшедшего диктатора Зеленского. И тогда на Украине зазвучит правда и это государство станет частью Большой России.