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21.10.2021 10:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Вятрович напуган: «Для всего мира мы станем Россией»

Новости УкраиныУкраину нельзя переименовывать в «Русь-Украину», потому что тогда она для всех иностранцев станет официальным...

Украину нельзя переименовывать в «Русь-Украину», потому что тогда она для всех иностранцев станет официальным придатком России.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил бывший глава Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вятровича, переименование Украины ее соседями «будет воспринято как неудачная шутка» и «как несерьезность самой страны».

«Я уже молчу о том, что попытка перевести это новое название Русь-Украина на любой язык – английский, русский, французский или немецкий – приведет к тому, что Украину будут воспринимать как часть России. Russian-Ukraine – именно так будет звучать это название на английском языке, Russische-Ukraina – это так, как будет звучать это название на немецком языке. Это именно то, чего требует на самом деле Владимир Путин», – сокрушается депутат.

«То есть попытка как-то перехватить русское наследие, которое очень важно для украинского национального строительства, которое предлагает господин Арестович, наоборот, приводит к тому, что мы разбиваем украинскую национальную идентичность… Объяснить разницу между «руський» и «русский» будет тяжело даже украинцам, не говоря уже о россиянах, о американцах и представителях других народов», – заявил Вятрович.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что https://www.politnavigator.net/kievskijj-propagandist-predlozhil-pereimenovat-stranu-v-rus-ukrainu.html Украина должна поменять свое название, а также принять новый государственный гимн и флаг, который будет играть разными цветами.

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