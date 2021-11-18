Муратов: Украина может повторить печальную участь Чехословакии 1938 года

Новости Украины

Российская дипломатия поставила в неудобное положение Берлин и Париж и препредотвратила большую войну.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Факт того, что «гаранты» Украины по Минским соглашениям – Германия и Франция – поощряют и одобряют невыполнение «незалежной» условий Минска, доказала дипломатическая переписка министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии, опубликованная МИД РФ. Казалось бы, европейские кураторы Украины должны были давно обуздать украинских нуворишей, которые заняли властные места после госпереворота-2014, но они, напротив, поощряют преступную деятельность постмайданных политиков.

Итак, МИД РФ опубликовал переписку с коллегами из Германии и Франции, которая предшествовала подготовке встречи глав МИД в ноябре. Если прочесть опубликованный документ, можно увидеть, что европейские «партнёры» крайне недовольны предложением России о налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. В итоге Берлин и Париж отказались утверждать итоговое решение встречи в той форме, в которой его видела Москва.

Много лет мы говорим о том, что коллективный Запад помогает киевской хунте убивать мирных жителей в Донбассе. Обнародовав фактический саботаж Франции и Германии по выполнению Минских соглашений, Россия, можно сказать, предотвратила большую войну, которая охватила бы всю Украину и Россию.

Кроме того, дипломатическая переписка поставила европейских коллег в очень неудобное положение. Ведь, поощряя невыполнение Украиной Минска-2, именно Франция и Германия автоматически стали участниками военного конфликта в Донбассе. Было бы логично ввести санкции против Германии и Франции за невыполнение Украиной Минских соглашений. Если эти страны – гаранты Украины, то настала пора отвечать за бездействие, вернее, преступные действия своих подопечных – киевской властной Зе-террористической группировки.

Хотя долгое время «партнёры» заливают информпространство мусором, а-ля «участником конфликта в ЛДНР является Россия». Ведь Западу нужно любыми способами втянуть Россию в большую войну.

Стоит отметить, что западные «партнёры», как и их украинские вассалы, предпочитают игнорировать неудобную правду и заявляют, что «Россия добивает нормандский формат». К примеру, «незалежный» министр иностранных дел Кулеба заявил, что «не подарит России роскошь уничтожить «Нормандский формат» чужими руками». То есть Зе-вассалы продолжают называть белое чёрным и агрессивно защищают своих кормчих из Европы.

Если Украина официально откажется от Минских соглашений, то она рискует повторить судьбу Чехословакии 1938 года, так сказать, может произойти новый Мюнхенский сговор. Напомню, что в 1938-м, не допустив к обсуждению Мюнхенских соглашений представителей Чехословакии, главы правительств Великобритании, Италии, Франции и Германии «оттяпали» от Чехословакии Судетскую область и передали её Третьему рейху. Вот такая же «партнёрская» делёжка ждёт и Украину. Если Зе-вассалы выйдут из Минских соглашений, их даже не допустят к заседанию «нового Мюнхена», а «незалежную» западные партнёры поделят между собой.