Муратов: «Зеленский заколачивает гвозди в гроб государства Украина»

01.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский рискует стать последним президентом разворованной страны, оставив после себя среди хаоса миллионы рассоренных между собой соотечественников.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На фоне пандемии коронавируса Киев не только не приостановил боевые действия, как к этому призывал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а наоборот, увеличил интенсивность артналетов на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

Так, сегодня ночью в результате циничного обстрела центральной части Горловки были выведены из строя семь новых автобусов «Донбасс» и четыре троллейбуса. Ежедневно повреждения получают жилые дома, целями киевских боевиков становятся школы, больницы и другие социальные объекты. С начала года значительно возросло число раненых и убитых мирных граждан в результате агрессивных действий вооруженных формирований Украины», – рассказал Муратвов.

По его словам, это – осознанное и целенаправленное нарушение норм и требований международного гуманитарного права, военное преступление, за которое должны понести ответственность виновные, и в первую очередь – верховный главнокомандующий Зеленский.

«Еще и года не прошло с того момента, как под лозунгами примирения и скорейшего урегулирования конфликта на территории Донбасса, он пришел к власти. Воспользовавшись кредитом доверия украинцев, Зеленскому удалось в парламенте сформировать монобольшинство из своих «слуг», что дает ему практически неограниченные возможности обеспечивать принятие любых законов, осуществлять любые перестановки в органах власти.

И как же президент воспользовался этим? Военное противостояние разгорается, Минские соглашения саботируются, социальная сфера не справляется с вызовами текущего дня, экономика страны на грани дефолта, даже земля вскоре пойдет с молотка ради очередной подачки от МВФ, за которую еще долго будут расплачиваться дети и внуки», – добавил общественник.

«Зеленский планомерно вбивает гвоздь за гвоздем в гроб государства Украина. И если этого не остановить, то он рискует стать последним его президентом, оставив за собой хаос и раздор, беды и страдания, слезы и кровь миллионов обманутых и рассоренных между собой соотечественников», – заключил Муратов.