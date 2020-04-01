01.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Украина
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Украина нанесла массированный удар по ДНР




Вчера украинская армия произвела массированный обстрел окраин Донецка и города Горловки.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, ВСУ выпустила порядка семидесяти мин калибром от 82 до 120 мм по поселкам Жабичево, Минеральное, шахты Октябрьская и району «Вольво-центра», а из БМП обстреляли также поселок Старомихайловка.

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О жертвах не сообщается, но известно, что при обстреле пострадали жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

«Обстрел центральной части Горловки. Прямое попадание в ТТУ. Повреждены или полностью вышли из строя семь новых автобусов «Донбасс» и четыре троллейбуса вышли из строя в результате обстрела», – отметил в своем блоге мэр Горловки Иван Приходько.

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