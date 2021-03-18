Мусульмане пригласили Путина на открытие соборной мечети в Симферополе

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии Соборной мечети, которая возводится в Симферополе.

Об этом глава государства заявил, выступая на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приглашение Путину озвучил заммуфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

«Спасибо за приглашение. Я постараюсь воспользоваться им. Посмотрю, как будет складываться рабочий график, но это знаковое событие – введение в строй мечети. Постараюсь, конечно, побывать. Я регулярно бываю во всех культовых учреждениях подобного рода – и в православных, и в мусульманских, и в иудейских, и других наших конфессий. Так что с удовольствием и интересом посмотрю, что у нас вместе с вами получилось», – заявил Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригласил на открытие мечети в Симферополе своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. При этом, последний во время своего визита в Киев заявил, что Турция никогда не признает Крым российским.