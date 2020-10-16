Ваша достопочтенность! Зеленский упал в ноги Эрдогану и доверил ему Крым с Донбассом

16.10.2020, Анкара, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вручил турецкому коллеге Орден Ярослава Мудрого 1-й степени.

Церемония прошла в рамках пресс-конференции глав государств, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Указом президента Украины за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины награждается Орденом князя Ярослава Мудрого 1-й степени его достопочтенность Эрдоган Реджеп Тайип, президент Турецкой Республики. Президент Украины Владимир Зеленский», – зачитал указ глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Первым взял слово турецкий президент и, поблагодарив за подарок, заверил украинскую сторону, что Турция никогда не признает Крым российским.

«Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона, и в рамках этого мы поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включительно с Крымом.

Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. И мы будем продолжать вместе с украинским народом и с украинскими государственными органами поддерживать крымских татар.

Сейчас продолжается работа по воплощению строительства жилья для наших братьев крымских татар и строительства в Киеве комплекса мечетей. Мы на сегодняшних переговорах обговорили положение дел этого вопроса.

Президент также дал информацию и рассказал о последних событиях на Донбассе. Мы желаем, чтобы беспрерывно продолжался режим прекращения огня, который был оглашен 27 июля. Мы готовы давать любую поддержку и помощь во благо стабильности нашего региона», – заявил Эрдоган.

В свою очередь президент Зеленский рассыпался в благодарностях в адрес турецкого коллеги, а также объявил о готовности Турции участвовать в украинском «проекте крымской платформы».

«Для нас является чрезвычайно важной поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Эрдоган заверил, что и дальше будет прилагать активные личные усилия в вопросе освобождения политических заключённых украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются Россией.

Для обеспечения прав человека в оккупированном Крыму мы будем тесно сотрудничать в рамках 75 сессии Генассамблеи ООН. Также я пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту крымской платформы – это инструмент консолидации международных партнёров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова. Благодарны вам, пан президент, за готовность поддержать этот проект и брать в нём активное участие.

Мы сегодня говорили и о ситуации на Востоке Украины, о тяжёлой ситуации на Донбассе, и пришли к соглашению, что политико-дипломатический путь решения кризиса и наступления состояния мира, действительно, единый и верный»,– заявил президент Украины.

«У нас общая точка зрения в сфере дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в частности, безопасности в Чёрном море и реализации евроатлантического курса Украины», – добавил Зеленский.

Отметим, что «Крымская платформа» инициирована Украиной как международная площадка для наработки решений по возвращению Крыма под контроль Украины.