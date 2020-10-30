Мусульмане устроили беспорядки под посольством Франции в Москве

30.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Несколько десятков российских мусульман собрались на акцию возле посольства Франции в Москве для того, чтобы выразить протест против поддержки Эммануэлем Макроном публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Протестующие держали плакаты с изображением карикатуры на президента Франции, а также высыпали на землю и принялись топтать листовки с его портретом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что когда неистовство закончилось, правоохранители потребовали «убрать этот мусор».

Несмотря на то, что активисты заявляли, что это якобы является одиночным пикетом, протестующих собралось около полусотни, в результате чего полицейские были вынуждены предпринять соответствующие меры и задержать некоторых из них.

Так, в ходе акции возникла потасовка между правоохранителями и протестующими, в результате которой полицейские оттеснили возмущённых мусульман от здания посольства.

В результате было задержано более десятка активистов.

В то же время в местном информационном агентстве «Москва 24» сообщили, что Церковь Святого Людовика на Малой Лубянке, в которой окормляется французская католическая диаспора, закроют с 1 по 4 ноября с целью защиты прихожан от возможных происшествий.

По словам священника этой церкви Игоря Ковалевского, такое решение было принято «в результате несанкционированных действий у посольства Франции в Москве, в целях проведения профилактических мер по обеспечению безопасности прихожан и храма».