Мужчина облил краской флагшток у мэрии Киева

24.08.2021 18:01 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Во время торжеств по случаю т.н. «Дня независимости Украины» в Киеве мужчина облил красной краской себя, а также ступеньки и постамент с украинским флагом прямо под зданием столичной мэрии. Для украинских самостийников это – одно из сакральных мест, поскольку еще до распада Советского Союза сепаратисты противозаконно сняли с флагштока красное знамя и заменили его на сине-желтое полотнище.

Инцидент произошел сразу после завершения официальных мероприятий в честь «Дня независимости». Неизвестный полуголый мужчина, расстелив белую простыню у постамента с украинским флагом, облил себя ведром красной краски, после чего встал на колени.

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Полицейские задержали нарушителя, который оказался жителем Запорожской области 1987 года рождения. Он объяснил свои действия тем, что хотел привлечь внимание общества.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, несколькими часами ранее в Киеве на параде в честь дня независимости Украины мужчина прямо в толпе зрителей попытался совершить акт самосожжения.