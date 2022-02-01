Муждабаев: «Идеальный пас: Представитель РФ в ООН крыл США украинскими цитатами»

Страны Запада допустили невероятно эффективное выступление российского представителя Василия Небензи во время созванного США заседания Совбеза ООН по Украине.

Об этом на своём YouTube-канале заявил бежавший из Москвы в Киев пропагандист и отъявленный русофоб, ныне обслуживающий интересы экстремистского «меджлиса», Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень стыдно было смотреть вчера ночью, как русский представитель в ООН цитатами наших политиков крыл США, что никакой угрозы России нет. Это в рамках уже их политики то, что вы это всё придумали, а мы тут ни при чём. На Украину нападать никогда не собирались. Это всё в рамках. Но давать им такие пасы вольно или невольно нельзя.

Что-то мне подсказывает, что это всё не случайность. Я не буду умничать и рассказывать какие-то теории заговора, говорить, что кто-то агент там, шпион, откуда я знаю, чей кто агент, чей шпион, у кого там, что в башке вертится, кто с кем связан, с кем общается, разговаривает. Я ничего этого не знаю.

Я знаю только одно, что последние эти высказывания неоднозначные, они были на пользу России, использованы. Это как идеальный пас Федора Черенкова, кто-то помнит этого футболиста, с которого забивали любые, даже самые деревянные нападающие», – возмущался Муждабаев.