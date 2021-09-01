Муждабаев обещает «взять Москву и дойти до Урала» за американские деньги

01.09.2021 17:48 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если США вложат в Украину такие же силы и средства, как в Афганистан, то в скором времени украинские Вооруженные силы возьмут Москву и дойдут до Урала.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бежавший на Украину бывший московский либерал, а ныне замглавы меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Афганистан – это руины вашингтонского обкома. Помните, ещё с советских времён нам рассказывали, как Америка правит миром. Была уверенность, что есть действительно «вашингтонский обком», который за всем следит, у него самая крутая аналитика, разведка, техника. И вот, выяснилось, что это ничего не стоит. В американском обкоме, по-видимому, была утрачена политическая трезвость и воля. Представляете – два триллиона долларов за двадцать лет. Это всё голосовал Конгресс. Кому выдавали эти два триллиона, на что вы их тратили? США потеряли в Афганистане почти столько же военнослужащих, сколько Украина в войне с русскими на Донбассе. А результат – ноль, и финансовая дыра в бюджете в два триллиона. Если бы украинская армия получила такие же ресурсы, как и афганская – уже бы Москву взяли и дошли до Урала», – сказал Муждабаев.

Кроме того, для более эффективной «борьбы с русскими» Муждабаев также попросил денег у своих зрителей.

«Спасибо огромное за донаты, подписывайтесь. Чем больше нас будет, тем больше добрых дел успеем сделать, и тем большую швабру в задницу русскому рейху мы засунем», – клянчил русофоб у подписчиков.