Муждабаев обиделся и грязно обругал Ходорковского

Новости Украины

Либералам необходимо прекратить приглашать на проходящие в Прибалтике форумы таких людей, как беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, поскольку он не производит впечатления человека, способного «сколотить гроб» для Российской империи.

Об этом в своем видеоблоге заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, примкнувший на Украине к меджлисовским экстремистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев не смог сдержать эмоций по поводу недавнего выступления Ходарковского на форуме в Вильнюсе, где тот не стал поддерживать идею скорейшей передачи Крыма под контроль Украины.

«Это преклонение перед крымнашистом Ходорковским, который не влияет ни на какие процессы в России, даже гипотетически не может ни свергнуть Путина, ни подвинуть его, ничего, это символ того, как человек превращается в ноль. Абсолютно нет никакой политической адекватности. Трындеть про Крым – «никогда мы не отдадим», да кто вас спросит в случае поражения? Оно неминуемо. Литовские чиновники и просто уважаемые мною люди почему-то просто тратят время на этого человека. Проблема литовских чиновников и всего мира: с ними надо просто перестать разговаривать. Вы же не разговариваете с обос#@вшимся алкоголиком? А человек, который говорит «Крым не отдадим», «Крым – российский», это обос#@вшийся вонючий алкоголик. Пока не отмоется, пока не научится говорить нормальные правильные слова, его никуда не зовут – ни в МИД Литвы, ни в МИД Франции, ни на вечеринку какую-то», – истерил Муждабаев.

Между тем, пока что на форумы либералов перестали звать самого Муждабаева – похоже, его радикализм и жажда крови оказались чрезмерными даже для тусовки Каспарова-Ходорковского.

«Я понимаю, почему меня не пригласили (на XI «Форум свободной России» – ред.), у меня нет претензий к Каспарову, я всё понимаю. Они, типа, надо объединяться с Ходорковским, Ходорковский меня ненавидит, там, всех с миру по нитки и мёртвому рубаха, и так далее. Но даже чтобы сколотить гроб Российской империи, всё-таки требуются люди, которые действительно этим хотят заниматься», – добавил пропагандист.

Отметим, Муждабаев давно проклинает Ходорковского за его позицию о том, что возвращение Крыма Украине не является первостепенной задачей после захвата власти в России.

Напомним, ранее на «Форуме свободной России» Ходорковский заявил, что, дорвавшись до власти в РФ, в первую очередь необходимо сдать Украине Донбасс.