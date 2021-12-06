Ходорковский о «новой» России: «В первую очередь быстро сдадим Донбасс»

Новости Украины

Либералы, захватив власть в России, в первую очередь должны наладить добрососедские отношения с Украиной, и начать нужно со сдачи Киеву Донбасса.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Базовая проблема заключается в том, что когда в России теряется государство, в этот момент у нас начинается анархия. Мы слишком долго находились под влиянием самодержавно-тоталитарных режимов, и в результате в обществе практически не осталось опыта самоорганизации. И поэтому, как бы неприятно было слышать некоторой части революционно настроенного общества, нам нельзя потерять государство ни на одну минуту. Если мы его потеряем, нас киданёт в сторону анархии, а оттуда неизбежно обратно к диктатуре. Кто и как придёт к власти? Мы не знаем, но мы совершенно точно можем сказать, что переходное правительство не сможет быть демократичным. Оно не будет построено в результате демократической модели с высокой степенью вероятности. Ему придётся действовать на переломе, а это значит за пределами демократических методов», – рассуждает Ходорковский.

«Я сразу рекомендую уважаемым украинским элитам, которые смотрят на российское общество в поисках той потенциальной альтернативы, которая будет у нынешнего правящего режима, смотреть левее. Потому что тогда, когда пройдут первые после Путина честные выборы, то правительство, которое будет избрано на них, будет намного левее, чем то, что мне бы хотелось. Если же говорить про правительство переходного периода, то вряд ли у этого правительства будет право и компетентность и возможность – вообще решить какие-то, безусловно, ключевые вопросы, стоящие на сегодняшний день во взаимоотношениях Украины и России», – добавил олигарх.

По его словам, российско-украинские отношения будут не более чем добрососедские, поскольку «в результате того, что Путин уже сделал, вопрос об интеграционных процессах между Россией и Украиной на ближайшее поколение не стоит».

«Это значит, что нам нужно налаживать добрососедские отношения, а для этого разрешить безумный тлеющий конфликт на Донбассе. Это то, что надо сделать быстро. Я абсолютно убеждён, что эта проблема должна и будет решена любым правительством, которое придёт после Путина. Поскольку сама она существует лишь в той мере, в которой Путину, нынешнему Кремлю нужен этот контроль над украинской политикой, воздействие на украинскую, политику, которая в общем случае России не очень касается. У нас достаточно собственных проблем», – пообещал Ходорковский.

В свою очередь беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров обратил внимание, что олигарх ничего не сказал о Крыме.

«Я всегда отстаивал позицию, что учредительное собрание, когда оно соберётся, оно обязано помимо других вопросов формирования России, в том числе рассмотреть вопрос о незаконно оккупированных территориях. К которым, безусловно, относится Крым. И мне трудно представить, как можно принимать новые конституционные либеральные законы без того, чтобы оставить в прошлом преступления путинского режима. Аннексия Крыма является, безусловно, одним из них. Что касается Востока Украины, понятно, что Россия должна прекратить провокационную деятельность, прекратить поддерживать бандформирования, которые там захватили власть. Также я считаю необходимым выдать Украине военных преступников, которые совершали преступления на украинской территории. То есть, добрососедство возникает, как мне кажется, из исторического опыта и моего понимания, всё-таки, в признании того, что ты сделал неправильно. И России есть в чём покаяться!», – сказал Каспаров.