Муждабаев объявил о скоропостижной смерти украинской журналистики

30.12.2021  20:46 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Украинские журналисты отказались помогать прекратившему из-за долгов вещание на Крым меджлисовскому телеканалу «ATR», а значит – украинская журналистика мертва.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские журналисты отказались помогать прекратившему из-за долгов вещание на Крым меджлисовскому телеканалу «ATR», а...

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«По ситуации с телеканалом «ATR» видно, что в лучшем случае – это всё равно, если крымско-татарский канал в телевизорах оккупированного Крыма, одна рука делает «Крымскую платформу», другая рука выключает крымским татарам единственный источник родного языка.

Источник информации о них, потому что только мы о репрессиях говорим в Крыму, каждодневно. Источник информации им. Вот такие действия правительства, я не знаю, что там у кого в голове», – возмущался Муждабаев.

Также он прошёлся и по бывшим коллегам по цеху, которые не прониклись должным сочувствием в отношении меджлисовского телеканала.

«Украинская журналистика бесславно и скоропостижно скончалась. Я имею в виду журналистика, которая родилась как система ценностей и общность людей на майдане. Сейчас те же самые люди, которые были рядом, ненавидят друг друга люто. Нет никакой солидарности. Они спокойно смотрят тебе в глаза, если ещё смотрят, и говорят – а что вы ещё живы? Вас не должно быть в принципе.

История с шельмованием на российские деньги телеканала «ATR» показала, кто есть кто. Нас не поддержал практически никто из так называемых коллег, за что коллегами их не считаю, им безразличен не я и не канал «ATR», и не крымские татары, им нас#ать на Украину, это гораздо хуже. Им в целом нас@ать на людей», – бесился меджлисовец.

Он также сказал, что отношение к крымскому вопросу является маркером украинской журналистики.

«Разбираться в сортах г@вна, в мотивах поведения тех или иных коллег, которых я считаю бывшими, я не хочу в этом разбираться. Потому что если тебе похрену на крымских татар, если тебе всё равно, что с нами. Это такой концентрированный лакмус, такой онкомаркер украинской журналистики.

Если вам всё равно, что с Крымом, значит вам всё равно, что с Украиной. Это просто вопрос времени, когда вы плюнете на всю страну, а не только на оккупированный Крым. И под чьи дудки вы тогда будете плясать, я не знаю», – заключил Муждабаев.



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