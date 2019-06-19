Муждабаев пожаловался на козни Цукерберга

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Администрация соцсети Facebook заблокировала страницу Айдера Муждабаева, бывшего российского журналиста, ставшего после переезда на Украину ярым порохоботом и пропагандистом крымско-татарского меджлиса.

Об этом сам Муждабаев заявил в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, поводом для «бана» стало его сообщение, в котором он одобрительно прокомментировал снос памятника маршалу Жукову в Харькове.

«Вдумайтесь, украинский журналист на своей странице в Фейсбук выражает свое мнение относительно исторических названий, топонимики украинской, и это, оказывается, нарушает нормы сообщества. И они меня банят на 30-ть дней без возможности оспорить. Ничего – бан на 30-ть дней за пост о том, что снос памятника Жукову правильный был», – заявил Муждабаев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Муждабаев заявил, что на Украине должно быть уничтожено все, что связано с Советским Союзом и Россией.

Напомним, после президентских выборов Муждабаев написал в соцсети статус с призывами расстреливать избирателей Влвдимира Зеленского и выражением готовности потерять 6-8 областей ради сохранения при власти Петра Порошенко. После этого по заявлению нардепа Игоря Мосийчука СБУ завела дело против Муждабаева за призывы к изменению территориальной целостности Украины.