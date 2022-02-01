Муждабаев предложил разлагать армию РФ, доказывая русским их «украинство»

Украине пора развернуть мощную информационную кампанию, направленную на то, что все народы России – жертвы «русской оккупации».

Об этом на своём YouTube-канале заявил бежавший из Москвы в Киев пропагандист и отъявленный русофоб, ныне обслуживающий интересы экстремистского «меджлиса», Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сейчас готовил листовки, короткие смски для рассылки войскам противника в случае нападения, как угодно, трансляцией по радио этих месседжей. Я бы постоянно – с привлечением историков. В листовке – понятно, это короткий жанр. Просто – как твоя фамилия, если она украинского происхождения, что ты здесь забыл с войной? Это твоя родина, это родина твоих бабушек, дедушек, ты – украинец.

Если ты себя не осознаёшь украинцем, это не значит, что это не так. Просто тебе внушили, что ты русский. Ты воюешь против своих предков, могилы их тут. Сдавай оружие, переходи на сторону украинской армии, на сторону Запада, на сторону добра, против русского рейха, против русского фашизма, который подавляет любую национальную идентичность.

В этой же армии русской есть буряты, татары, якуты, которые… спроси на личном уровне, чуть копни на пол штыка в душу, и ты поймешь, как они их (русских – ред.) ненавидят. Если они чуть задумаются, тем более хорошо задумаются, когда над головой летают пули, снаряды кругом. И вдруг ты понимаешь, что воюешь не за себя, за какую-то русскую идею, за какого-то Путина, за каких-то русских, за их манию величия, а ты сам булгар, там, татарин, завоёванный Иваном Грозным. Надо напоминать эти даты про геноцид волжских татар, как их потом назвали, и надо даты выбирать и героев, и антигероев оккупации Якутии, оккупации Бурятии», – истерил Муждабаев.