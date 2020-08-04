Муждабаев проклял «врага и предателя» Кравчука

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Инициативы назначенного на пост главы ТКГ в Минске Леонида Кравчука, который заикнулся о местном самоуправлении Донбасса и зоне свободной торговли – это игра на руку России и предательство.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Кравчук у нас решил войти в историю или за него это решили, что он войдет в историю как миротворец, который закончит войну на Донбассе. Вообще, когда я слышу словосочетание, мне очень смешно. Вот недавно Юля Тимошенко тоже решила создать какую-то группу (а ей, типа, предлагали до этого, как и Кравчуку, но она не пошла или ее не позвали потом), решила закончить войну.

У меня вопрос ко всем этим людям: а как вы собираетесь заканчивать эту войну, если Путин заканчивать ее не собирается, а собирается на нее влиять через оккупированный Донбасс на всю Украину? И никому он не собирается отдавать границу, не собирается выводить оттуда никаких войск, он не собирается давать проводить выборы по украинским законам – он ничего из этого делать не собирается.

А как вы собираетесь войну завершать, вот мне просто интересно? Меня не зовут на какие-то там ток-шоу, но я бы хотел, если бы оказался с Кравчуком и Тимошенко или с кем-нибудь другим, я сразу сказал бы: «Ребят, а как вы войну хотите заканчивать? Ну расскажите мне, дураку, может я чего-то не понимаю?» – кипятился Муждабаев.

«Кравчук рассказывает: мы можем пойти на де-уступки – особенности местного самоуправления. Какие особенности? Что, Россия чтобы управляла там, да? Других особенностей и не нужно – есть граждане, есть выборы. Какие особенности? Чтобы российских марионеток ставить или каких-то гаулейтеров с российским гражданством? Давайте, тогда всей Украине такой «особенный статус» введём – от Москвы смотрящих, от ФСБ. Тоже будет особое управление Украиной. Чего нет-то?

Второе – свободная экономическая зона, какая прелесть! То есть, оккупант не собирается отдавать нам ни границу, ни управление оккупированной территорией, с каких шишей он это будет делать, какой агрессор отдавал оккупированные? Мы же не дебилы, мы же должны это понимать», – добавил беглый либерал.

По его словам, сворачивать с курса блокады – это чистое предательство.

«Свободная экономическая зона для чего? Мы едва прекратили эту торговлю с оккупированным Крымом, когда договаривались между Киевом и Симферополем втихаря, и гоблин там пилил деньги с русскими ФСБ-шниками, и в военные части поставлялись продукты, стройматериалы из Украины, вода.

А мы что, хотим теперь снабжать оккупантов в ОРДЛО, то есть, русским не хватает оккупированного участка границы, чтобы содержать все это кодло, а мы должны помочь сами, даже торговлю с ними завязать? Это чистое предательство, господин Кравчук», – заявил Муждабаев.