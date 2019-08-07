Муждабаев: Всё плохо… «полувата» банкует

07.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский не нужен России точно так же, как и его предшественник, поэтому СМИ РФ продолжат «мочить» его по всем возможным фронтам.

Русский мир наступает, а идейно неустойчивые граждане («полувата») легко совращаются «вражеской пропагандой».

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Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что эта пьянка продолжится, кровавый пир Русского мира, по одной простой причине: точно так же, как им был не нужен Порошенко, точно так же абсолютно им не нужен Зеленский.

То, что некоторые российские СМИ, всякие околокремлёвские мудаки, радовались победе Зеленского, формально как-то призывали за него даже голосовать – это ничего не значит ровно потому, что им нужно было тогда свалить Порошенко и все средства были хороши, был бы вместо Зеленского любой другой реальный кандидат, они бы за него топили, его показывали, его бы не ругали.

И тон абсолютно сменился после выборов президентских и парламентских. Тут не надо даже наблюдать, достаточно применить логику.

Я думаю, что последовательно российская власть будет заниматься тем, чем она занималась с Порошенко, тем же самым будет заниматься с Зеленским: она будет заниматься дискредитацией теперь уже этой власти в глазах широкого украинского избирателя.

Не тех людей, которые осознанно делают свой выбор, а тех, кто всё время колеблется между холодильником, тарифами, призрачным миром с Россией – такая полуватная, неосознанная, «несвидомая» тусовка, таких много в Украине, к сожалению, избирателей, которые не понимают, что такое война, для которых её то ли нет, то ли она где-то там и которые думают, что может как-то всё обойтись, надо только с русскими жить мирно.

Первым делом, что они будут делать – это рассказывать украинцам о том, что у Зеленского ничего не получается как раз в тех областях, на которые был запрос общества. Например, запрос на мир, хотя бы на прекращение горячей фазы войны», – сокрушается меджлисовец.

Пропагандист добавил, что новой украинской власти нужно уделить внимание вражеским СМИ внутри страны, иначе они добьют Зеленского окончательно.

«Для начала неплохо бы нашему правительству новому, президенту и спецслужбам, парламенту и всем разобраться, что происходит внутри страны сейчас. А внутри страны медийный рынок полностью захвачен врагом. И это уже будет сильнее всего хором с канонадой увеличивающейся, усиливающейся на Донбассе, и ничего не даст Россия сделать в плане реального даже перемирия – вот эта стрельба снаружи и изнутри, она будет выбивать доверие народное авансовое Зеленскому», – горько резюмирует экстремист и русофоб.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», Муждабаев заявлял о неизбежности войны с РФ.