Муженко истерит о самой большой с 2014 года “угрозе” от России

05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны — наибольшая с 2014 года.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью «Reuters», передает корреспондент “ПолитоНавигатора”.

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Генерал показал серию спутниковых снимков в доказательство размещения российских танков типа «Т-62 М» на расстоянии 18 км от украинской границы.

По словам Муженко, за две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое: с 93 до 250 машин.

По мнению командующего ВСУ, это доказывает, что Россия якобы наращивала мощь до захвата трех военных судов Украины 25 ноября, и может быть предвестником полномасштабного вторжения.

Ранее “ПолитНавигатор” сообщал о том, как Муженко в эфире украинского ТВ хвастался, что от желающих воевать с Россией нет отбоя.