Муженко: Российские войска остаются возле границы, опасность сохраняется

22.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские войска после недавних масштабных учений не ушли от украинской границы – большая их часть продолжает оставаться там вместе с техникой.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, такая ситуация продлится как минимум до осени этого года, когда в России запланированы учения «Запад-2021».

«Реально, на сегодняшний день, по заявлениям наших руководителей, военных руководителей, да и президент заявлял о том, что отведены всего порядка трех с половиной тысяч военнослужащих из общего количества, которое называлось от 80-ти до 120-ти, и даже называлась цифра в 150 тысяч. Я всегда говорил, и еще раз повторюсь, что частично личный состав, может быть, и отведен. Но техника осталась. Причем, был дан такой посыл основной – Шойгу, когда ставил задание на отвод войск, возвращение в пункты постоянной дислокации, говорил, что часть техники останется – тех воинских частей, которые будут принимать участие в учениях «Запад-2021». Действительно, эта техника осталась, причем и на тех базах, которые у нас были уже развернуты Россией в период 15-16-17-18 годов, где были сформированы новые соединения. Речь идет и о 8-й армии, и о 20-й армии, про большое количество воинских частей, которые были сформированы вдоль и вблизи границ Украины, техника, которая осталась на полигонах в районе Воронежа – все это говорит о том, что опасность сохраняется, она будет долгосрочной. Я считаю, что обострения будут цикличными, иметь цикличную особенность», – заявил Муженко.