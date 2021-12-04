Муженко жалеет, что у ВСУ нет сил для «упреждающего удара» по России

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Новости Украины

Готовность нынешнего политического руководства Украины воевать с Россией вызывает сомнения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, отвечая на вопрос, готова ли Украина к полномасштабному наступлению России.

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«Продемонстрировала готовность защищаться еще в 2014-м и делает это уже восьмой год войны. Но есть критические моменты, требующие решения. Есть разные сценарии начала российской агрессии. К примеру, воздушно-наступательная операция – ракетные удары, которые русские применили в Сирии. Может ли наш противоракетный щит обеспечить безопасность? Разворачивая свои группировки, враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Второе: готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?», – говорит Муженко.

Также у него поинтересовались, как изменился технический уровень ВСУ по сравнению с 2014 годом.

«В 2019 году при полном выполнении оборонного заказа мы должны были вдвое повысить процент модернизированной техники. Нам нужны ракетные системы, чтобы адекватно отвечать противнику. Наша армия – одна из самых больших в Европе. Потребность колоссальная, мощности оборонной промышленности ограничены, финансирование тоже оставляет желать лучшего, а технологическое оборудование – обновления», – сокрушается генерал.

Напомним, что Муженко был фактическим руководителем карательной операции против республик Донбасса. В начале августа 2014-го он прогнозировал завершение активной фазы операции.

«Не хочу наперед называть количество дней или месяцев. Наверное, это случится раньше, чем за месяц», – говорил Муженко.

Здесь стоит заметить, что ему удалось поразительно точно предсказать сроки окончания активной фазы — правда, все закончилось разгромом украинской группировки под Иловайском ( в чем Муженко обвинил тогдашнего главу МВД Арсена Авакова) и подписанием Минских соглашений. Зимой 2015 года ВСУ попытались взять реванш и атаковали Донецк, но угодили в котел в районе Дебальцево и также были разгромлены.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Муженко пригрозил России трибуналом за позор ВСУ.