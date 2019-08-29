Отставной Муженко пригрозил России трибуналом за позор ВСУ

29.08.2019

Причиной позорного поражения украинских войск в Иловайском котле стала бездарность командиров ВСУ и разброд в подразделениях.

Об этом в эфире «Радио свобода» рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был один вариант – остаться в Иловайске, второй вариант – совершить выход не по «зелёному коридору», а на север, в район Харцызска и Дебальцево. И было предложение вариант выхода на юг, в мариупольском направлении, широким фронтом малыми колоннами. Но командирами добробатов был поставлен ультиматум генералу Хомчаку: «Вы можете оставаться, но мы всё равно будем выходить». Он принял решение вывести всю группировку из Иловайска», – сказал Муженко.

По его мнению, украинской группировке надо было остаться в городе, и тогда у них появился бы шанс продержаться несколько суток до подхода подкрепления.

«Почему оставаться в городе? Потому что у русских до сих пор «синдром Грозного», и в город они бы не полезли – это могло бы повлечь за собой большие потери и в технике, и в личном составе. Им этого не надо было. У них было ограничено время – они до сих пор отказываются, что это были подразделения регулярных сил РФ, говорят, что это какие-то внутренние украинские формирования.

Мы могли бы удерживать город несколько суток. К нам бы как раз подоспели восстановившие боеспособность 95-я и 79-я бригады. Появились бы силы и средства для деблокирования. Этим двум бригадам была поставлена такая задача, но 29 числа, когда уже начался выход, в этом отпала необходимость», – добавил генерал.

Также неспособный признать, что в 2014 году их громили ополченцы Донбасса бывший начальник Генштаба ВСУ выразил надежду, что международное сообщество покарает «русских преступников».

«Была надежда на то, что никто на такое преступление не пойдёт, это нарушение всех международных правил, и так далее. Я думаю, что события в Иловайске будут предметом рассмотрения в международном военном трибунале», – резюмировал Муженко.