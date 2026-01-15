«Мужики прячутся от мобилизации и не выйдут на посевную», – «аграрную сверхдержаву» ждёт голод
Из-за тотальной могилизации в сфере сельского хозяйства Украине образовался дефицит кадров, есть риск начала дефицита продовольствия.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая попросила прокомментировать закрытые из-за блэкаута супермаркеты в украинских городах, и к каким последствиям это может привести.
«Технические возможности для реализации товаров всегда найти можно – поставить два генератора, накопить топлива. Но голод – это реальная проблема уже в конце этого года.
Потому что эта наглая бусификация привела к тому, что в маленьких сёлах не осталось мужчин. А те, которые есть, прячутся, не выйдут на посевную.
Проблема не в том, что не сможем реализовать – будет нечего реализовывать. А удары дронов и ракет, которые долетают до западной границы, уничтожение мостов – это чрезвычайно опасно», – сказал Доротич.
«То есть, продолжение войны – это и приближение голода, как следствие. Мы даже не сможем импортировать товары, потому что море Россия перекроет, об этом уже говорят.
Как следствие – подорожание продуктов. Мне страшно за пенсионеров, им надо думать о том, чтобы уехать с Украины – это вопрос выживания. Потому что о них никто не позаботится: карты заблокируют, электричество отключат, спустят воду, а в магазинах цены космические. Валюта обесценивается», – подытожил выступающий.
