Музыка конца империи: 30 лет Wind of change от Scorpions

07.10.2020, Москва, Платон Беседин

Удивительно всё совпало. Впрочем, чему изумляться? Жизнь – лучший драматург. Почти одновременно в Германии установили памятник Горбачёву и отпраздновали 30-летие со дня появления легендарной записи «Wind of change» в исполнении рок-группы Scorpions. К слову, немецких музыкантов этих во главе с Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером особенно любят в России, да и вообще на всём постсоветском пространстве. Я и сам, чего уж скрывать, один из поклонников «скорпов». Да-да, под «Still loving you» я танцевал первый «медляк» в школе, а под «Big city nights»… ладно, молчу.

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Но, пожалуй, главная любовь советских и российских фанов связана как раз-таки с композицией «Wind of change». Она появилась в 1990 году и, по сути, стала саундтреком к развалу Советского Союза. «Перестройка» уже вошла в финальную разрушительную фазу – и страна вот-вот должна была кончить с собой.

Меж тем сладкоголосый Майне пел, в общем-то, банальные вещи. Ну, например, о балалайке и Парке Горького. Кстати, группу именно с таким названием помогали раскручивать «скорпы» уже на Западе. А те – в смысле «Парк Горького» – вовсю педалировали «клюквенный» имидж: «казаки», шаровары, Ленин, гитары в форме балалайки. Да, это было совершенно «лубочное» и вместе с тем безумное время, когда советских людей, точно папуасов, покупали за бусы (читай – за рок-атрибутику).

Конечно, песни были прекрасные. Мы до сих пор слушаем их – не Моргенштерна же нам включать. Однако сейчас, спустя 30 лет, спустя разбой, нищету и лихолетье, всё это рок-великолепие звучит и смотрится несколько иначе. Ведь понимаешь, что за отличной музыкой скрывались совершенно идеологические вещи. И не столько в музыкантах тут дело, сколько в тех, кто их нагло использовал.

Ведь, когда я говорю «Wind of change» – тут же автоматически напевая и вспоминая клип, в котором «скорпы» гуляют по Москве, – то в памяти автоматически всплывает и другое важнейшее событие – Moscow Music Peace Festival. Да, тот самый, легендарный фестиваль, на сцене которого выступали Bon Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Scorpions и другие. Собственно, именно поездка на данное мероприятие и подтолкнула «скорпов» к написанию «Wind of change».

Не поленитесь – пересмотрите записи с того фестиваля. Особенно выступления Mötley Crüe и Оззи. Вы увидите показательную толпу: почти безумных людей – made in USSR, – которые потрясали американскими флагами, а девушки, похожие на блоковскую героиню, певшую в церковном хоре, вдруг превращались в фурий и бросали в воздух не только чепчики, но и нижнее бельё.

Да, этим людям казалось, что под рок-гимны они встречали свободу, а на деле приветствовали рабство. Ведь эти же наэлектризованные девушки позднее стали проститутками, а другие… страшно сказать, что стало с другими. Потому что свобода, действительно, как сказал бы Озии, напомнила сумасшедший поезд – только нёсся он в пропасть. И на нём сидели почти все выходцы из СССР.

Потом ещё были «Монстры рока», где выступали AC/DC, Metallica и совсем уж бескомпромиссная Pantera. Там в лицах сквозила уже не просто агония свободы, а лики всадников апокалипсиса. Большая мечта проиграла мечте маленькой, пошлой, мещанской – той, что о пожрать, потусить и переспать с кем-нибудь. Именно под эти песни на этих фестивалях люди меняли нечто прекрасное на нечто классное, но слишком обыкновенное. И именно тогда мы увидели, что люди – это всего лишь люди, ползающие на земле, а не устремлённые в космос.

А потом – спустя пару лет – всё стало ясно. И «ветер перемен» превратился в «мусорный ветер», в ураган разрушения, когда рок-альбомы можно было купить свободно, но вот жрать стало нечего. Так звучал саундтрек конца – не империи, нет, а конца Большой Мечты.

Ведь кому-то казалось, что из динамиков звучит откровение, послание свыше, а там всего лишь пели о том, что мальчику хочется держать за руку девочку. Всё очень просто. Убийственно просто. Ох уж эти лукавые «битлы».

Жаль, что мы осознали это слишком поздно. А музыка и, правда, отличная.