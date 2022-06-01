МВД Украины грозит руководителям освобожденных регионов убийством

Перешедшие на сторону России бывшие украинские граждане, возглавившие администрации на освобожденных территориях, могут повторить судьбу убитых украинскими спецслужбами экс-главы ДНР Александра Захарченко и известных командиров Гиви и Моторолы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замминистра МВД Украины Евгений Енин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Енин пригрозил, что сотрудничество с Россией означает согласие с преждевременной кончиной.

«Что касается предательства и коллаборационизма, желания получить власть во временно оккупированных Россией городах, то я хотел бы напомнить, что случается со всеми теми, кто когда-то на востоке Украины стал гауляйтером. Захарченко убит, военные преступники Гиви, Моторола точно так же убиты. И этот список тех, кто прислуживал Кремлю, а потом внезапно умер, он немаленький.

Коллаборанты, предатели – это все для Кремля расходный материал, который нужен для выполнения грязных задач. Потому, выбирая сотрудничество с врагом, человек фактически соглашается с преждевременной смертью», – заявил Енин.