МВФ не в состоянии заткнуть гигантскую дыру в украинском бюджете

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Неадекватная экономическая политика, проводимая Киевом, к концу этого года приведёт к дефициту бюджета настолько огромному, что его не смогут закрыть ни внутренние, ни даже внешние заимствования.

Об этом в эфире Youtube-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наполнение бюджетное отстаёт от плана, который запланировало правительство Украины на 17%, и это минус 17% от плана прошлого года. Если посмотреть, какие вообще доходы бюджета планируются на 2020 год, они планируются на уровне 2019 года – порядка 930 миллиардов гривен.

Но так как за полгода они недовыполнили порядка 10%, то можно уже сказать, что даже после уменьшения доходной части по пересмотру в апреле на 120 миллиардов гривен, всё ровно бюджет, при такой динамике, курсе, таргетировании инфляции и денежно-кредитной политике, недосчитает порядка 100 миллиардов гривен. И тогда дефицит бюджета будет не 298 как сейчас, а 398 миллиардов гривен.

Будет огромный дефицит бюджета, и ни внешних, ни внутренних заимствований не хватит на его финансирование. Это значит, что Украине надо будет сокращать расходную часть бюджета», – отметил Скаршевский.

Напомним, ранее экс-президент Украины и бывший глава Нацбанка Виктор Ющенко подчеркнул, что Украина находится в самом большом за всю ее историю финансово-экономическом кризисе.