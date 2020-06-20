МВФ не верит в светлое будущее украинской экономики

20.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

На 2020 год Международный валютный фонд запрограммировал валютный кризис для Украины, потерявшей доступ к внешним частным рынкам капитала.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет академик НАН Украины, глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

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Он обращает внимание, что в подписанном Украиной меморандуме с МВФ запланировано снижение официальных валютных резервов почти на 25% по итогам первого года выполнения программы (с 25,3 на начало 2020 года до 19,3 миллиардов на конец). По мнению Данилишина, это говорит о несбалансированности и неадекватности размера программы МВФ проблемам, с которыми столкнулась экономика Украины.

Он также отмечает, что не нашел в мировой практике программ Stand-by примеров, когда проектный размер валютных резервов сокращался уже по итогам первого года программы.

«В 2020 году Украина утратила доступ к внешним частным рынкам капитала (ресурсы уменьшились на 15,6 млрд долл. по сравнению с 2019 годом, валовой дефицит составляет 11,8 млрд долл. — оценка МВФ). Однако программа Stand-by должна была бы компенсировать потребности Украины в финансировании, а не приводить к сокращению резервов (справочно — поддержка платежного баланса стран является ключевой миссией МВФ)», – пишет экономист.

Он считает, что фактически МВФ самоустранился от проблемы платежного баланса Украины.

«Приемлемым результатом выполнения первого года программы Фонд считает снижение уровня адекватности валютных резервов до 70% от норматива и девальвацию национальной валюты на 30%, до 35 грн за доллар. По оценкам главного экономиста Всемирного банка К.Райнхард, девальвация номинального обменного курса более чем на 15% (в странах, валюты которых не относятся к резервным) означает валютный кризис. Значит, МВФ запрограммировал для Украины в 2020 году валютный кризис», – убежден академик.

«Эксперты, составлявшие прогноз Украины для МВФ, являются либо сознательными негодяями, либо близорукими аналитиками, не понимающими сути экономических процессов, которые отображаются цифрами. Они не осознают, что восстановить разрушенное производство не так легко, как выпустить новые ценные бумаги. И этим сознательно или неосознанно разрушается экономический потенциал страны», – резюмирует Данилишин.

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