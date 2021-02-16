МВФ отказывается кредитовать Украину

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Как минимум до лета Украина не получит транш от Международного валютного фонда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Украина не получит очередной транш кредита МВФ до лета. Пауза в финансировании началась еще в прошлом году. Перечень проблемных вопросов увеличивается. Миссия фонда, оценивавшая украинскую ситуацию с конца декабря до середины февраля, завершила работу, так и не подписав итоговый документ», – отмечается в материале.

В настоящее время речь идет о стабилизационном кредите на общую сумму около 5 миллиардов долларов, который был утвержден советом директоров МВФ в июне 2020 года.

Впрочем, из этой суммы в Киев поступило менее половины – 2,1 миллиарда долларов.

В прошлом месяце МВФ обнародовал график погашения долгов Украиной. Так, до 2036 года страна должна выплатить 11,7 миллиарда долларов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский экономист рассказал, как деньги МВФ развращают украинское руководство.

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