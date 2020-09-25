МВФ поимел Украину в грубой и циничной форме

25.09.2020, Харьков, Александр Буров

По Украине прокатился очередной шум: МВФ кидает с очередными траншами обещанного кредита.

То есть тупоголовые «слуги народа» напрасно рвали седалище на немецкий крест, чтоб весной успеть принять закон о продаже земли. Нарушая парламентский регламент, из кожи вон лезли, а успели. С блудливыми улыбками дешевых потаскух рассказывали: зато Украина получит в этом году 8 миллиардов долларов кредита, это позволит выжить в столь сложное время.

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В итоге к концу сентября Украина имеет лишь первый транш в 2,1 миллиард долларов.

То есть Украину, разрешившую продажу земли, имели по полной программе. Умалишенный идеолог «Слуги народа» Никита Потураев драл луженую глотку («мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным, с людоедом Сталиным!») на полную мощность. В полную оральную силу клеймил «потомков Ягоды, Ежова, Берии», сопротивляющихся продаже земли. Украинская власть всё сделала — как велели. Как старательная проститутка (Порошенко — тот даже перевыполнял обязательства перед МВФ по повышению тарифов). А из обещанных кредитов — получили только «на четверть шишечки».

Во втором полугодии всё чаще сообщалось, что в этом году вдогонку к полученной четверти обещанного Украина может рассчитывать лишь на два транша общей суммой в 1,5 млрд. Потом оказалось, что есть шанс лишь на один транш (то есть на часть этой суммы). Но не факт, что и этот мизер удастся получить.

Собственно, ничего непредсказуемого не происходит. Просто последнее интервью замглавы Нацбанка Украины возбудило впечатлительную публику. Но ведь еще в начале лета украинское население информировали: «По условиям программы сотрудничества с МВФ после выделения первого транша ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Завершение этих пересмотров запланировано на 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября — 2021-го».

То есть украинская власть, одолевшая «потомков Ягоды, Ежова, Берии», кормила сограждан перспективой запланированных четырех пересмотров.

Но почему же, бляха-муха, не пересмотреть тогда и законодательство о продаже земли?! Предложить, например, западным благодетелям вместо земли более ценный товар — украинскую «вундервафлю» в виде Виталия Шабунина.

Он хорошо зарекомендовал себя с Кристиной Квин (исполняющей обязанности американского посла на Украине). Успешно прошел испытания.

Сейчас предложена Трампом кандидатура генерала в отставке Кита Дейтона на должность посла США на Украине. Она поддержана комитетом Сената по иностранным делам. И вряд ли генералу в отставке понадобится Шабунин, как он «надобился» Кристине Квин. Но какая полезная сила простаивать будет!

Нет, я серьезно. Нужен законопроект о продаже Шабунина. Взамен продажи земли.

Ведь что должна была населению показать весенняя кампания по принятию законов о продаже земли, за которую рвал «орало» идеолог Потураев (кстати, к Потураеву с его орально-вокальными данными надо тоже присмотреться как к стратегическому товару: может, для чьего-нибудь «овального кабинета» сгодится)? Весенний слив родных земель должен был утвердить людей в мысли: нас имеют, а мы крепчаем. Но ситуация показывает, что ни капли не крепчаем.

Так зря, что ли, нас того… имели? Зря. Значит, надо бы ответочку соорудить. То есть закон о продаже Шабунина туда, в края МВФ. Пусть он их там тоже того… выутюжит (Кристина Квин не даст соврать), а они пусть от этого крепчают.

К тому же знающие люди утверждают, что прогресс с МВФ, вероятно, «потребует полной ясности в вопросе Национального антикоррупционного бюро после недавнего постановления Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро».

Хорошо, нет «полной ясности» с НАБУ и Сытником. Зато есть полная ясность с другим антикоррупционером — Шабуниным. Он скоро станет совсем свободен. Семья у него, конечно, имеется. Но разве это мешало ему зажигать со старушкой Кристиной Квин? Нехай забирают немедленно. Работает безотказно, в отличие от завезенных на Украину «джавелинов». Так что «вундервафлю» — на старт!

Шабунин и Квин.

Эту идею я дарю шмыгалям и разумковым бесплатно. Что с них возьмешь, лишенцев, если их поимели, а они и не заметили?

Теперь вникнем в то, о чем сказал в недавнем интервью замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб относительно ожидаемого транша: «Понятно, что календарно два уже не получается. То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, — это до конца года получить транш МВФ. Сейчас понятно, что он будет привязан к бюджету и, скорее всего, как и в 2018 году, будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре».

Кто профукал возможность получить хотя бы 3,6 млрд из 8 обещанных? Сологуб говорит: «Думаю, достаточно понятно, что второй транш МВФ и транш Всемирного банка, который был одобрен еще в конце июня, уже поступили бы в Украину, если бы не события вокруг Национального банка». Ага, события виноваты…

Дальше замглавы Нацбанка вообще озвучивает дивные вещи, которые не поддаются осмыслению среднеарифметическими гражданами: «Надо также понимать, что Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически «с нуля». И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев».

Сука, почему вы постоянно «фактически возвращаетесь в ситуацию 2015 года»?! Почему бы вам хоть иногда не вернуться в ситуацию 2013 года, хотя бы ради эксперимента?!

Видите ли, кредит доверия от МВФ надо теперь приобретать с нуля! Хорошо. Погуглим руководство МВФ. Кристин Лагард. Подходит Шабунину по возрасту (она чуть старше Кристины Квин). А, досада! Она уже ушла! Не вопрос. На ее место, директором-распорядителем МВФ, пришла болгарка Кристалина Георгиева, 1953 года рождения. Шабунин, фас!

Скептики мне возражают. Один антикоррупционный Шабунин не потянет весь женский цвет цивилизованного Запада. Антикоррупционеру иногда и на семью надо отвлекаться.

Ну, хорошо. А что вы предлагаете? Украину поимели с продажей земли в грубой и циничной форме, а мы даже посредством Шабунина не можем отблагодарить ни Лагард, ни Георгиеву? Мы уже даже это не можем?! Не можем «оружием забытым совершить святую месть», как в песне поется?

А зачем тогда Владимир Александрович Зеленский тренировался на пианино? Собственно, благодаря этим способностям его и избрали президентом. Может, хватит с Мендель херней страдать — и пора переключиться на Георгиеву и МВФ, брать пример с рядового Шабунина?

Какие же вы, блин, лживые, бездарные и профнепригодные, если даже этого не можете!

Вот мы сокрушаемся, что Зеленский не соответствует образу сериального «слуги народа» Голобородько. Выбирали «голобородько», а получили какое-то «го..о» в сокращенном варианте.

Так почему бы Владимиру Александровичу не попытаться соответствовать хотя бы образу всяких безалаберных идиотов и сексуальных террористов-«пианистов», которых он изображал в «95 квартале»?

Не? Не взлетит?..

Ну тогда есть еще вариант Б: как поиметь Запад в отместку за то, что кредиторы поимели Украину. Его давно предлагал человек по прозвищу Беня. Как известно, нескучный олигарх Коломойский в интервью скучной журналистке Соне Кишкиной предлагал не бояться дефолта и забить на все наши долги Международному валютному фонду. Простить им всем наши долги, как простила им свои долги Греция. Стоит же попытаться?

Что-то надо срочно менять в интимных отношениях с МВФ. Для начала — запустите Шабунина…