20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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МВФ ставит крест на Порошенко и настойчиво приглашает в тюрьму блок панамских патриотов

У киевского режима не получилось обвести вокруг пальца МВФ в вопросе создания Антикоррупционного суда, закон о котором приняли недавно в Верховной Раде и из которого постфактум исчезли некоторые положения.

Об этом в своем блоге пишет экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юрист также призвала «западных партнеров» Украины повлиять на власть, чтобы закон об Антикоррупционном суде заработал как можно быстрее.

«МВФ просит изменить закон об антикоррупционном суде и вернуть в закон неожиданно рассосавшуюся норму о возможности рассмотрения этим судом всех дел. Всех уголовных дел НАБУ, в том числе и находящихся сейчас в обычных «коррупционных» судах. Так настойчиво блок панамских патриотов в тюрьму ещё никто не приглашал. Передайте кто-нибудь МВФ, что нужно также слегка изменить сроки и выписать некоторые процедуры.

Которых нет. От слова «совсем». А то пока суд заработает, что будет крайне нескоро, фигуранты успеют правнуков понянчить, а их дела закроют по срокам. Нельзя быть такими недальновидными, господа мироеды», – пишет Лукаш.

А политолог Елена Дьяченко в своем блоге отмечает, что МВФ, настаивая на выполнении Киевом своих требований, понимает, что транш до президентских выборов Украина уже не получит, а, значит, ставит «крест» на дальнейшей карьере президента Петра Порошенко.

“Лагард хочет, чтоб Банковая не обманывала МВФ с апелляцией, чтоб антикорсуд заработал до конца года, чтоб цены на газ подняли и «сотрудничество в вопросах бюджета». И тогда остановленная программа кредитования будет пересмотрена. Не сработали блоги в иностранной прессе в общем. Так низко Банковую еще никто не наклонял. То есть до запуска суда – никак. Со всеми бюрократическими процедурами до президентских транш может не успеть. Этим затягиванием времени мировая закулиса дала понять, что в победу Порошенко на президентских выборах она не верит, а значит и спешить с траншем не собирается», – резюмирует Дьяченко.