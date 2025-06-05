«Мы богатые, можем себе позволить!» – Рютте расписался за все страны НАТО и набросился на журналиста

В то время, как Россия в оборонке за три месяца производит то, что все страны НАТО за год, – ни о каких приоритетах, кроме военных, не может быть и речи.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генсека взбесил журналист, который отметил, что люди во всём мире хотели бы, чтобы все эти сотни миллионов евро тратились на школы, а не на оборону.

«Я хочу сказать вам иное. Мы живём сейчас совсем в другом мире, последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны, есть постоянная угроза со стороны России. И после всех угроз, которые начались в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. – они начали полномасштабную войну против Украины. Конечно, всё началось в 2014 году. Но эта бойня, резня украинцев началась в 2022 году. Представьте, сколько эта страна сейчас производит, основные боеприпасы, являющиеся основой всего, за три месяца они производят то, что мы – целое НАТО, за год. И НАТО – это экономика, которая в 25 раз больше, чем Россия. Так что если мы что-то не сделаем сейчас, тогда, все политики и лидеры это понимают, они должны обращаться к своему населению, они должны представить, что будет с вашими людьми», – истерил в ответ Рютте.

«Мы – сильное общество, конечно, мы можем этого не делать, но если мы этого не будем делать, тогда будет проблема. Потому что через 3, 4, 5 лет вы можете быть перед настоящей угрозой… Мы понимаем, это много денег. Однако это можно сделать, мы являемся обществами, у которых есть деньги, мы можем себе это позволить!», – вещал генсек НАТО.

Ранее Рютте официально предложил поднять уровень военных расходов стран военного альянса до 5% от их ВВП.