«Мы чуть не потеряли Закарпатье»: Самый западный регион уходит от Украины

21.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Недавнее решение Закарпатского областного совета в поддержку результатов референдума 1991 года, на котором большинство жителей региона поддержали автономный статус, грозит Украине потерей контроля над самой западной областью.

Это в эфире телеканала 112 признал экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, утверждая, будто бы решение закарпатских депутатов было инспирировано Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был конфликт в 18-м году. Мы чуть не потеряли Закарпатье. Если бы я, будем говорить, не проявил, а слушал бы всяких Климкиных и всех этих министров образования и тому подобных, которые ходили и президенту говорили, что надо гнать Москаля. Готовили эти проекты указов – мне уже звонили, что уже подписаны, уже завтра будут. Я говорю: «Послушайте сюда, вы думайте, как спасти Закарпатье, потому что россияне насели». Но все прошло», – заявил Москаль.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2015 году в Закарпатье съезд ведущих русинских организаций провозгласил целью добиваться от Киева признания результатов референдума 1991 года, на котором 80% жителей области выступили за автономный статус региона.

Лидер венгерской партии «Йоббик» Габор Вона также заявлял «ПолитНавигатору» о поддержке требований по автономии Закарпатья.

«Венгры и русины на западе Украины так же имеют право на автономию, как другие народы мира. В 1991 прошел референдум в регионе по этому вопросу, и подавляющее большинство проголосовало за автономию… Европейский Союз просто обязан поддерживать любое проявление воли всех народов Европы, не используя двойные стандарты», – сказал политик.

В 2018 году Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. В ответ назначенный Киевом губернатор Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.

«Никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению», – подчеркивал замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднарь.