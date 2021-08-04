«Мы чувствовали, что украинские спецслужбы следят за нами» – соратник беломайданщика Шишова

04.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Найденный повешенным в Киеве глава так называемого «Белорусского дома в Украине» беломайданщик Виталий Шишов якобы знал, что его жизни угрожает опасность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу рассказал друг покойного Юрий Щучко.

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«Украинские власти и правоохранительные органы относились к нам лояльно: где-то помогали, где-то советовали и так далее. В том числе минувшей зимой нас предупреждали о возможном покушении. Мы чувствовали, что украинские спецслужбы следят за нами, но потом почему-то это прекратилось», – говорит собеседник издания.

«В свою очередь Виталий, как и каждый из нас, прекрасно осознавал: угроза жизни вполне реальна. Буквально на прошлой неделе он сказал мне, чтобы я позаботился о его девушке, если с ним что-то случится. Но в полицию из-за своих опасений мы не обращались. У меня нет никаких сомнений в том, что Виталия убили. У человека сломан нос – это явно не результат суицида», – добавил Щучко.

При этом газета, которая в целом с симпатией к белорусским майданщикам, признает, что «в версии политической расправы над Шишовым есть и ряд странностей».

«Сам «Белорусский дом» на Украине – небольшая организация, в которую входит около 10 человек. В их заявлении описывается бурная деятельность лидера: проводил акции против режима Лукашенко, помогал соотечественникам, продвигал законопроекты в госорганы и формировал диаспору на Украине. Но большинство опрошенных нами белорусских активистов не то что не были знакомы с Шишовым лично, но даже не слышали о нем.