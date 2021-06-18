«Мы долго терпели дерусификацию на Украине» – Затулин

18.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если на сегодняшний день Москва стеснена в возможностях повлиять на Украину изнутри, то нельзя заставлять живущих там людей испытывать все унижения со стороны бандеровцев в ожидании, что когда-нибудь Киев одумается или ситуация изменится.

Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Константин Затулин, представляя внесённый недавно законопроект о репатриации в Россию соотечественников без отказа от паспортов своих республик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вовсе не рвемся всех переселить. Закон о репатриации – это возможность, которая может быть использована, а может быть не использована по целому ряду причин. Но если мы сталкиваемся, как сейчас с Украиной, с тем, что Украина идёт по пути дерусификации, идёт по пути ассимиляции, не признаёт русских коренным народом.

И мы сегодня стеснены в возможностях повлиять на Украину изнутри, то мы не можем заставлять людей, живущих на Украине, испытывать все эти трудности в ожидании, что когда-нибудь Украина одумается или ситуация изменится. На Украине русофобский курс, там на сегодняшний день абсолютно очевидна программа не просто построения унитарного государства, сохранения унитарного государства вопреки очевидности, в нарушение Минских соглашений, но и программа создания единой украинской нации путём ассимиляции всех, кто к ней не относится. Не только русских – венгры, русины, болгары, греки – они все некоренные, они все подталкиваются, чтобы переписать себя украинцем. Потому что государство Украина – унитарное и должно быть однонациональным. Но это встречает, в том числе и со стороны украинцев, очень серьёзное сопротивление. Мы даём им выход, если вы видите, что по-другому не можете это преодолеть, всегда дорога в Россию вам открыта», – рассказал Затулин.

«Насколько в действительности велик ущерб, который таким образом Россия может нанести государственности Украины, чего они так опасаются?» – спросил модератор конференции.

«Я думаю, что Украине никакой ущерб не был бы нанесён, если бы Украина была вменяемой, и политическая элита Украины понимала бы риски, связанные с неуёмным, упрямым желанием рассматривать Украину как унитарное однонациональное государство. Государство украинской нации. Вот они – сами кузнецы своего несчастья», – ответил политик. «Мы достаточно долго терпели такое поведение со стороны Украины. Всю эту политику дерусификации, которая проводилась разными темпами, но с первых дней существования Украины. Разве это не очевидно, что Украина – государство, где большинство людей разговаривают на русском языке, но права русского языка на сегодняшний день, он поражён в правах по сравнению с украинским. Мы никогда не сомневались, что украинский язык должен быть государственным на Украине, но почему надо сомневаться в том, что русский язык, язык большинства населения, на котором не только говорят, думают, пишут – он сегодня поражён в правах, потому что таковы поставленные украинскими националистами параметры развития Украины? И если Украина продолжает, а она продолжает, идти по этому пути, по всем существующим признакам, то естественно всё что мы решаем здесь в таком ключе, им угрожает. Они это понимают, им угрожает разрушением их проекта – проекта создания антирусской, сначала антироссийской, затем с необходимостью антирусской Украины», – добавил Затулин.

При этом, объясняя антирусскость Украины, депутат привёл в пример граждан России, перебежавших на украинскую сторону воевать в националистических батальонах против Донбасса.

«То, что касается антироссийской Украины, то уже внесено в закон, Россия уже названа «агрессором», но на территории Украины живёт много миллионов русских людей, по последней переписи 17% населения – это русские. И вот с неизбежностью антироссийская Украина идёт по пути антирусской Украины. Те немногие отщепенцы, которые из России поехали воевать за Украину в Донбассе по своим причинам – ненавидят Путина, ненавидят Россию при этом остаются русскими гражданами РФ, они попытались натурализоваться на Украине, попытаться получить украинское гражданство. И с удивлением, после того, как они там кровь проливали или снаряды подносили где-нибудь там во время конфликта, выяснили, что они там на подозрении. Несмотря на то, что они, казалось бы, уже ноги вытерли о Россию, они при этом не получают того, чего бы они хотели на Украине, они рассматриваются как люди второго сорта, потому что они из России, потому что они русские. А русские – это подозрительно для унитарной Украины. Но, если с такими подходами это государство намерено существовать, то для неё всё, что касается развития многонациональности, многих прав народов – это всё для Украины угроза», – заключил депутат.