«Неизвестно, сколько их будет» – в РФ готовятся к новой волне беженцев из Украины

18.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Либо Украина развалится как государство, либо периодически будут происходить выбросы масс нежелающего жить в бандеровском государстве населения на территорию России

Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Константин Затулин, представляя внесённый недавно законопроект о репатриации в Россию соотечественников без отказа от паспортов своих республик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сегодня зафиксировали свою позицию в Минских соглашениях, мы не видим для себя возможностей без особых на то причин воевать с Украиной, воевать за Донбасс, воевать за Новороссию, за Одессу и так далее (в сегодняшнем мире для этого должны быть чрезвычайные обстоятельства), то в таком случае давайте предложим тем, кто не согласен с таким путём развития Украины, избавиться от перспективы видеть своих детей манкуртами или янычарами, которые ненавидят свою историческую Родину и русский народ.

А ведь с этим мы уже сталкиваемся. В духе зомбирования русского населения на идеях ненависти к России, и давайте спасем хотя бы для дальнейшего вот эти сотни, тысячи миллионы людей, которые не хотят, чтобы их дети и внуки были врагами России, Москвы, русского народа», – объяснил Затулин суть законопроекта в отношении Украины. «Кто-нибудь накануне 2014 года предполагал, что 2,5 миллиона человек пересекут границу российско-украинскую в обратном направлении, приедут в Россию и здесь останутся? Мы предоставляем возможность, мы знаем, что Украина переживает турбулентный период. Что дальше произойдёт с Украиной, никто не может сегодня с точностью до последней запятой сказать. Я лично полагаю, что если она идёт по выбранному пути, то она – либо развалится, как государство, либо будет происходить выброс с территории Украины всё больших и больших масс населения, несогласных с таким путём развития Украины. Сколько их будет? Этот вопрос бессмысленно сейчас обсуждать, потому что может быть всякое», – добавил депутат.