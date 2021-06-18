18.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
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«Неизвестно, сколько их будет» – в РФ готовятся к новой волне беженцев из Украины

Новости УкраиныЛибо Украина развалится как государство, либо периодически будут происходить выбросы масс нежелающего жить в...

Либо Украина развалится как государство, либо периодически будут происходить выбросы масс нежелающего жить в бандеровском государстве населения на территорию России

Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Константин Затулин, представляя внесённый недавно законопроект о репатриации в Россию соотечественников без отказа от паспортов своих республик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сегодня зафиксировали свою позицию в Минских соглашениях, мы не видим для себя возможностей без особых на то причин воевать с Украиной, воевать за Донбасс, воевать за Новороссию, за Одессу и так далее (в сегодняшнем мире для этого должны быть чрезвычайные обстоятельства), то в таком случае давайте предложим тем, кто не согласен с таким путём развития Украины, избавиться от перспективы видеть своих детей манкуртами или янычарами, которые ненавидят свою историческую Родину и русский народ.

А ведь с этим мы уже сталкиваемся. В духе зомбирования русского населения на идеях ненависти к России, и давайте спасем хотя бы для дальнейшего вот эти сотни, тысячи миллионы людей, которые не хотят, чтобы их дети и внуки были врагами России, Москвы, русского народа», – объяснил Затулин суть законопроекта в отношении Украины.

«Кто-нибудь накануне 2014 года предполагал, что 2,5 миллиона человек пересекут границу российско-украинскую в обратном направлении, приедут в Россию и здесь останутся? Мы предоставляем возможность, мы знаем, что Украина переживает турбулентный период. Что дальше произойдёт с Украиной, никто не может сегодня с точностью до последней запятой сказать.

Я лично полагаю, что если она идёт по выбранному пути, то она – либо развалится, как государство, либо будет происходить выброс с территории Украины всё больших и больших масс населения, несогласных с таким путём развития Украины. Сколько их будет? Этот вопрос бессмысленно сейчас обсуждать, потому что может быть всякое», – добавил депутат.


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