«Мы должны поставить токсичную Россию на место» – экс-стратег НАТО
Страны НАТО должны продолжать финансирование антироссийской войны и поддерживать санкции.
Об этом на канале «DW на русском» (нежелательная в РФ медиа группа) заявила экс-стратег НАТО Штефани Бабст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Снова и снова возникает ситуация, когда правительства говорят у нас [в Европе]: больше ничего нет, мы больше ничего не можем.
Но альтернативы нет. Мы должны оттеснить Россию коллективно, совместно с Украиной. Мы должны повысить цену для Путина. Он не сядет за стол переговоров добровольно.
Он не проснется завтра и не скажет: «О, теперь я готов к мирным переговорам». Он продолжит бить по Украине. Он продолжит атаковать нас: Нидерланды, Грецию, Германию или Испанию гибридными средствами», – вещала Бабст.
«Мы должны запустить долгосрочную стратегию, чтобы действительно поставить эту токсичную Россию на место.
И делать это нужно, конечно, деньгами, но прежде всего тем, что называют «mindset», то есть изменением образа мышления», – добавила она.
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