Страны НАТО должны продолжать финансирование антироссийской войны и поддерживать санкции.

Об этом на канале «DW на русском» (нежелательная в РФ медиа группа) заявила экс-стратег НАТО Штефани Бабст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снова и снова возникает ситуация, когда правительства говорят у нас [в Европе]: больше ничего нет, мы больше ничего не можем.

Но альтернативы нет. Мы должны оттеснить Россию коллективно, совместно с Украиной. Мы должны повысить цену для Путина. Он не сядет за стол переговоров добровольно.

Он не проснется завтра и не скажет: «О, теперь я готов к мирным переговорам». Он продолжит бить по Украине. Он продолжит атаковать нас: Нидерланды, Грецию, Германию или Испанию гибридными средствами», – вещала Бабст.