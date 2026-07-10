«Мы должны поставить токсичную Россию на место» – экс-стратег НАТО

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 442
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Страны НАТО должны продолжать финансирование антироссийской войны и поддерживать санкции.

Об этом на канале «DW на русском» (нежелательная в РФ медиа группа) заявила экс-стратег НАТО Штефани Бабст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО должны продолжать финансирование антироссийской войны и поддерживать санкции. Об этом на канале...

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«Снова и снова возникает ситуация, когда правительства говорят у нас [в Европе]: больше ничего нет, мы больше ничего не можем.

Но альтернативы нет. Мы должны оттеснить Россию коллективно, совместно с Украиной. Мы должны повысить цену для Путина. Он не сядет за стол переговоров добровольно.

Он не проснется завтра и не скажет: «О, теперь я готов к мирным переговорам». Он продолжит бить по Украине. Он продолжит атаковать нас: Нидерланды, Грецию, Германию или Испанию гибридными средствами», – вещала Бабст.

«Мы должны запустить долгосрочную стратегию, чтобы действительно поставить эту токсичную Россию на место.

И делать это нужно, конечно, деньгами, но прежде всего тем, что называют «mindset», то есть изменением образа мышления», – добавила она.

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English version :: Читать на английском «Мы должны поставить токсичную Россию на место» – экс-стратег НАТО

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