Европа уже не вывозит финансирование Украины – киевский политтехнолог
Европейские страны одна за другой начинают отказываться от продолжения финансовой помощи Украине.
Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На саммите пообещали поработать в направлении увеличения военных расходов, пока только. Испания, кстати, так и не преодолела планку в 2% ВВП. И только 5 стран, которые перевалили 4%: Польша, Литва, Латвия, Эстония, и замыкает пятерку лидеров Норвегии.
Поэтому, с точки зрения геополитики, удалось заретушировать проблемные моменты, то есть все выглядело благопристойно, но проблемы от этого никуда не делись. Слишком разные цели.
Понятно, что для Польши и стран Балтии ясно, кто выглядит потенциальным противником и угрозой. Но в Испании и Италии это не воспринимают. У них другие проблемы: нелегальная миграция, экономика, социальная сфера. А отнюдь не какая-то российская угроза.
И уже на этом уровне возникают разночтения. Поэтому гости разъехались, довольные собой, но проблемы никуда не делись», – сказал Золотарев.
«И, в том числе, пока непонятно, по какому пути пойдет ситуация с финансированием Украины, поскольку мы же наблюдали целый парад заявлений относительно того, что они исчерпали возможности помощи.
Мы это слышали от Нидерландов, Болгарии, Словакии. Не радужная для Киева картинка. В будущем мы столкнемся с тем, что финансовые возможности европейских стран не вывозят такой объем помощи.
Может быть, несколько лет назад была бы иная ситуация. 130 миллиардов фунтов стерлингов – бюджетный дефицит в Великобритании. Да, там объем ВВП впечатляет, но это же фиатные деньги. То есть, когда это ВВП накручивается, но флот у некогда владычицы морей сегодня имеет 20% некомплект личного состава», – добавил он.
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