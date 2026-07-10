Европейские страны одна за другой начинают отказываться от продолжения финансовой помощи Украине.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На саммите пообещали поработать в направлении увеличения военных расходов, пока только. Испания, кстати, так и не преодолела планку в 2% ВВП. И только 5 стран, которые перевалили 4%: Польша, Литва, Латвия, Эстония, и замыкает пятерку лидеров Норвегии.

Поэтому, с точки зрения геополитики, удалось заретушировать проблемные моменты, то есть все выглядело благопристойно, но проблемы от этого никуда не делись. Слишком разные цели.

Понятно, что для Польши и стран Балтии ясно, кто выглядит потенциальным противником и угрозой. Но в Испании и Италии это не воспринимают. У них другие проблемы: нелегальная миграция, экономика, социальная сфера. А отнюдь не какая-то российская угроза.

И уже на этом уровне возникают разночтения. Поэтому гости разъехались, довольные собой, но проблемы никуда не делись», – сказал Золотарев.