Европа уже не вывозит финансирование Украины – киевский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
10.07.2026 17:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Европейские страны одна за другой начинают отказываться от продолжения финансовой помощи Украине.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны одна за другой начинают отказываться от продолжения финансовой помощи Украине. Об этом...

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«На саммите пообещали поработать в направлении увеличения военных расходов, пока только. Испания, кстати, так и не преодолела планку в 2% ВВП. И только 5 стран, которые перевалили 4%: Польша, Литва, Латвия, Эстония, и замыкает пятерку лидеров Норвегии.

Поэтому, с точки зрения геополитики, удалось заретушировать проблемные моменты, то есть все выглядело благопристойно, но проблемы от этого никуда не делись. Слишком разные цели.

Понятно, что для Польши и стран Балтии ясно, кто выглядит потенциальным противником и угрозой. Но в Испании и Италии это не воспринимают. У них другие проблемы: нелегальная миграция, экономика, социальная сфера. А отнюдь не какая-то российская угроза.

И уже на этом уровне возникают разночтения. Поэтому гости разъехались, довольные собой, но проблемы никуда не делись», – сказал Золотарев.

«И, в том числе, пока непонятно, по какому пути пойдет ситуация с финансированием Украины, поскольку мы же наблюдали целый парад заявлений относительно того, что они исчерпали возможности помощи.

Мы это слышали от Нидерландов, Болгарии, Словакии. Не радужная для Киева картинка. В будущем мы столкнемся с тем, что финансовые возможности европейских стран не вывозят такой объем помощи.

Может быть, несколько лет назад была бы иная ситуация. 130 миллиардов фунтов стерлингов – бюджетный дефицит в Великобритании. Да, там объем ВВП впечатляет, но это же фиатные деньги. То есть, когда это ВВП накручивается, но флот у некогда владычицы морей сегодня имеет 20% некомплект личного состава», – добавил он.

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