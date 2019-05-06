Мы другой расы: Луценко назвал евреев антироссийскими союзниками киевского режима

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинцы и русские не являются представителями единой расы.

С другой стороны, украинское еврейство и украинцы прошли общий путь и исторически давно породнились.

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Такую версию украинства и еврейско-украинского неразрывного единства представил на «Киевском еврейском форуме» генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Луценко ни словом не упомянул о страшных еврейских погромах и массовых убийствах на Украине до революции и в сороковых годах на Галичине.

«Я горжусь тем, что в Украине мы имеем чрезвычайно толерантную атмосферу ко всем национальным меньшинствам. Согласно опросам американского центра «Pew Research Center», Украина считается самой толерантной, в частности, к евреям, страной Восточной Европы. Лишь 5% украинцев, к сожалению, не хотят видеть представителей других национальностей на ключевых должностях своего государства…», – объявил прокурор-историк, забыв о повсеместных факельных шествиях и почитании на государственном уровне украинских антисемитов-коллаборационистов.

Кроме того, генпрокурор заявил, что украинцы подвергались «расовой дискриминации» со стороны России.

«На самом деле, что такое антисемитизм? Давний антисемитизм – это религиозная ненависть. Мы также через это прошли, украинцы также долго боролись за свою церковь. Также это была расовая дискриминация. Украинцы также хорошо помнят, что такое отношение ко второму сорту жителей Российской империи, а потом и Советского Союза, которыми были украинцы. И, в конце концов, современный антисемитизм – это отрицание права евреев на своё государство. Мы также это прошли. И мы сегодня также понимаем, что значит право, и сколько стоит крови отстоять своё государство», – утверждает Луценко.

Также он добавил, что евреи внесли большой вклад в поддержку майдана и войны в Донбассе, что в свою очередь повлияло на более мягкое отношение к ним на Украине.

«И то, как повела себя еврейская община и абсолютно все еврейские организации во время майдана, и во время, к сожалению, продолжающейся украино-российской войны, очень взволновало и тронуло украинцев, и меня в частности. Все мы знаем о еврейских группах на майдане во главе с еврейским сотником, все мы знаем о вкладе евреев-солдат, евреев-бизнесменов, евреев-волонтёров в украино-российскую войну. Именно поэтому, мне кажется, Украина стала ещё более толерантной к еврейскому меньшинству и очень благоприятной к израильскому опыту», – резюмировал Луценко, не уточнив, как украинский режим относится к многочисленным евреям-антифашистам, противникам киевского режима как на Украине, так и в России.

Тем не менее, несмотря на подобные высказывания генерального прокурора, как сообщал «ПолитНавигатор», на Западной Украине продолжают открывать памятники боевикам «Нахтигаля» и убийцам евреев.