«Мы готовы предать Китай» – Сурков послал сигнал странам НАТО

Бывший куратор «украинского направления» в Кремле Владислав Сурков напомнил о себе статьёй, в которой предрекает, что в далеком будущем Россия объединится с США и Европой на правах одного из лидеров «великого Севера» – условного понятия по аналогии с «глобальным Югом».

Сурков уже давно в отставке, однако, покинув должность помощника президента, еще до начала СВО он предрекал нынешний конфликт с Западом, сравнив сложившиеся после распада СССР границы России с «похабным миром», который заключили большевики в начале XX века. Ирония в том, что новый материал бывшего «серого кардинала Кремля» некоторые наблюдатели расценили как сигнал «партии слива» о готовности замириться со странами НАТО на условиях нового «похабного мира».

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«Что будет, если убрать с шахматной доски ложные фигуры? Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер. Предчувствие Севера уже обозначилось в активизации использования термина «глобальный Юг». А юга ведь без севера не бывает. Общее будущее предопределено общими корнями», – эти тезисы считаются ключевыми в новой статье Суркова.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает главным в статье Суркова тезис о том, что перспективный союзник России – не Китай.

«Одно важное свойство Сурков все же выявляет: Россия – естественный союзник «северных людей» (ариев, европейцев, евразийцев, назови как угодно), но не скифов-азиатов, по Блоку «с раскосыми и жадными очами». Не Китай, не БРИКС, не «глобальный Юг». Север – это Европа, и Россия – ее важная часть», – язвительно пишет Гращенков.

Кандидат исторических наук Алексей Пилько уверен, что бывший «серый кардинал Кремля» озвучивает сигнал, адресованный странам НАТО.

«Через Суркова некоторые элитные группировки, существующие внутри России, посылают Западу явный сигнал – мы готовы договориться. Только уступите нам чуть-чуть, дайте сыграть вничью и мы снова с вами. Реалистичен ли такой сценарий? А почему бы и нет. К чему он приведёт? К стратегическому краху нашей страны, поскольку после нового прозападного кульбита Москва окончательно потеряет Китай и глобальный Юг. А затем рухнет и партнёрство с Западом», – предостерегает Пилько.

С его оценкой согласен политолог Андрей Перла.

«То, что пишет Сурков, по-видимому, очень соответствует настроениям большой части нашей «политической элиты». Той части, которая в самом деле не понимает, зачем вообще жить и работать в России, если заработанное нельзя просаживать в Ницце, Милане и в этой еще, как ее, Марбелье. Вот им-то очень хочется прочитать, что разлука пройдет и они с европейскими бутиками воссоединятся», – указывает Перла.

Ещё резче оценивает материал Кирилл Фролов из Института стран СНГ.

«Сурков двигает западнические мифы, из-за которых СВО топчется на месте и помогает Киссинджеру ссорить Россию и Китай. Прозападная элита – убийца России. Сурков своим бредом пытается остановить русское наступление и освобождение Новороссии и Малороссии. Русским нужны Новороссия и Малороссия, а не Европа и США! Мерзкий фигляр снова отравляет публичное пространство ложными смыслами», – возмущается Фролов.

Политолог Павел Данилин напоминает, что Россия уже пыталась быть частью западного мира.

«Действительно, в начале нулевых, и вплоть до 2003 года – до войны в Ираке – Россия стремилась интегрироваться в большой Западный проект. Но, интегрироваться мы стремились как великая держава. А нам предлагали стать одним из плечевых сотрудников в проститутошной. А потом выяснилось, что и в проститутошной нас особо не ждут. И тогда Россия, к счастью, отказалась участвовать в этом проекте. А в 2007 – в Мюнхене – устами президента страны заявила, что глобальный бордель под руководством американской мамки – это не то, что должно интересовать свободного и самостоятельного государственного актора. Тогда на Путина смотрели как на дурачка. Нет, правда. Именно так и было. Почитайте мемуары Роберта Гейса – бывшего министра обороны США. Они были в шоке от выступления Путина. Но не от содержания, а от того, что какая-то слабая Россия смеет вообще что-то говорить», – напомнил Данилин.

Он считает, что Сурков написал «добрую сказку», исходя из реалий старого мира. В новом же мире противостоят государства и транс-национальные корпорации, стремящиеся построить постгуманитарный неофеодализм и технофашизм.

«В этом новом мире, как мне кажется, не будет никакого разделения на Север и Юг. Там будет разделение на анклавы и эксклавы. На люденов и плебс. Поганое такое разделение. Единственное, что стоит сейчас преградой перед этим дивным новым миром – это суверенное государство. И именно по нему бьют сейчас из всех пушек», – пишет Данилин.

Публицист Юрий Баранчик считает, что Россия не может объединиться с Западо на основе его нынешних ценностей. К тому же никакого стратегического смысла в этом нет.

«Чаще всего объединяются против кого-то. Если брать по этому признаку, то Сурков предлагает нам объединиться с Западом против кого? Глобального Юга? В первую очередь Китая? А нам это зачем? Опять же, любой союз с англосаксами не предполагает никакого равноправия. Всем там рулит англосаксонское ядро. Вот и получается, что в геополитическом объединении «Великий Север» у России будет подчинённое положение и существенная утрата государственного суверенитета. Мы должны выйти из навязанного нам положения в западной цивилизации, но не идти при этом на Восток, как предлагают некоторые политики и эксперты, а стать самостоятельной и самодостаточной цивилизацией», – заключает Баранчик.

Политолог Сергей Марков защищает Суркова – он обращает внимание, что в статье говорится – «союз Великого Севера может быть создан, если Россия победит в СВО и утвердит себя как великая держава».

«Из этих мыслей Суркова мы сделаем парадоксальный вывод. Получается, что стратегически США и ЕС заинтересованы в своём поражении от России на Украине. Только глупость западных элит мешает им понять свою стратегическую выгоду. Но часть западных элит все же понимает, что скорейшее завершение войны на Украине на условиях России нужны и ЕС и США для их развития. Поэтому конфликт внутри западных элит по поводу украинского кризиса это конфликт между теми, кто мыслит тактически и недальновидно, – они ссорятся с Россией, и теми, кто мыслит стратегически и умно, – они за прекращение конфликта на Украине и за компромисс с Россией», – строит конспирологическую версию Марков.

А вот медиатехнолог Рамиль Харисов объясняет новое выступление Суркова более прозаически – напомнить резонансной статьёй о себе в надежде вернуться на работу в Кремль.

«История скорее про напоминание о своей персоне», – уверен Харисов.