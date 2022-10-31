«Мы исчерпали запас оборудования»: Компания Ахметова о последствиях российского удара

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Новости Украины

Компания олигарха Рината Ахметова ДТЭК, контролирующая крупнейшие электростанции Украины, признала проблемы с восстановлением объектов после российских ударов возмездия за атаки на Крым и Севастополь.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков», – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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В части Киева сегодня из-за отсутствия электричества прекращена подача воды. У бюветов выстраиваются очереди местных жителей.

Метрополитен заявил об увеличении интервала между прибытием поездов до 10 минут с целью экономии электричества.

Кроме того, властям пришлось гасить панику после неосторожного интервью главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы польскому изданию Onet Wiadomosci, где тот заявил:

«Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная».

Впрочем, осознав, что наговорил лишнего, Кулеба выступил с отдельным заявлением, где заверил – в ближайшее время эвакуация не планируется.

Так или иначе, но российский военный эксперт Владислав Шурыгин предупреждает:

«Следующая волна ракетных ударов может окончательно погрузить Украину во тьму».