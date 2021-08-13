«Мы лаем как собачонки по указке Запада» – украинский депутат

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вводя санкции против Белоруссии, Украина лишается не только крупнейшего торгового партнёра, но и дружественной страны, которая всегда помогала соседям в беде.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на хрена вводим санкции против Лукашенко, что плохого он нам сделал? Июль 2020 года, Львовская область, наводнение, трагедия на Украину. Кого мы попросили о помощи? Этого «кровавого диктатора». И белорусы нам дали 30 тонн гуманитарного груза, две электростанции, полторы тысячи палаток, костюмы, и так далее. У нас же ничего нет, всё украдено. Дружеское к нам государство, которое было на 2020 год в торговом партнёрстве. Это цифры. Импорта 1,3 миллиарда, экспорта 3 миллиарда», – сказал Спивак.

Он напомнил, что Белоруссия является для Украины важнейшим поставщиком нефтепродуктов, битума, электроэнергии.

«Они нам помогали, мы им продаём бобы, удобрения, и так далее. 70% нашего экспорта кирпича – в Белоруссию. Скажите мне, что не устраивало?» – возмутился экс-депутат.

По его мнению, самое неприятное в этой ситуации то, что Украина является марионеткой Запада, отстаивающей западные интересы, даже вопреки собственным.

«Самое отвратительное в этой ситуации даже не цифры, даже не торговый баланс, даже не полное отсутствие наших национальных интересов в наших действиях. Бог с ним. Самое обидное мне за свою страну в том, что мы гавкаем как собачонки по указке сверху. Вот нам сказали гавкать против «Северного потока-2», мы два года гавкали. А «Северный поток» построили, и мы теперь остались ни с чем. Теперь нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко», – резюмировал Спивак.