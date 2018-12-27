«Мы лишились механизма воздействия на украинское правительство» – Пушилин про обмен пленными

28.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Несмотря на все прилагаемые усилия, обмен пленными между Украиной и ДНР в этом году уже не состоится.

Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в ходе прямой линии с жителями республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году, учитывая, как идет переговорный процесс, шансов на то, что ребята в этом году вернутся домой, крайне мало. Если говорить в целом по обмену прошлого года, то там, если мы вспомним, включилась церковь, а что сейчас случилось с церковью на Украине не стоит никому рассказывать, мы это видели. Это тоже забрало у нас еще один механизм воздействия на украинское правительство», – отметил он.

При этом, по словам уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, Донецк давно был готов к обмену пленными, однако Киев продолжает игнорировать переговоры по данному вопросу.

«К сожалению, в этом году мы не дождемся обмена. Если сравнивать работу в гуманитарной подгруппе в прошлом году, то вы помните, что мы весь год осуществляли верификацию, делали выезды на Украину, работали со списками. Но на данный момент, к сожалению, порядка полугода уполномоченные представители Киева даже не приезжают в Минск. Обсуждать, верифицировать и подготавливать списки сейчас не представляется возможным, потому что их не с кем подготавливать.

С нашей стороны полностью подготовлены списки, мы примерно понимаем, где и в каком количестве сейчас находятся наши ребята. Фактически, ДНР сегодня полностью готова к обмену военнопленными, украинская сторона под Новый год пыталась создавать видимость работы, но я надеюсь в 2019 году она будет более договороспособной, и мы, как никто, хотим сделать в скором времени обмен военнопленными», – заключила Морозова.

Напомним, ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР заявили, что украинская сторона всеми своими действиями даёт понять, что не заинтересована проводить обмен пленными до конца года, согласно Минскому меморандуму.