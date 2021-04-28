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28.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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«Мы мирные люди!» – жительница ДНР ответила на циничные обвинения Кравчука

Новости Украины

Неоднократно раненая жительница ДНР опровергла обвинения первого президента Украины Леонида Кравчука касательно того, что в Донбассе якобы «много российских наёмников».

Соответствующий материал опубликован в эфире интернет-канала «RT Россия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что в Донбассе много наёмников.

«Наверное, для вас не секрет, что на стороне районов, неподконтрольных Украине, очень много наёмников», – сказал он.

На что четырежды раненая жительница ДНР, бывший сотрудник Донецкого аэропорта Ольга ответила, что в ДНР нет никаких наёмников и российских войск.

«Нет, нет у нас наёмников, хочу честно сказать, нет у нас ни наёмников. Вы меня простите, но я не могу понять, какое отношение Владимир Путин имеет к Донбассу. У нас здесь нет никого, тут живут мирные люди, у нас никого нет из России, мы сами здесь живём и страдаем от этого ужаса, который происходит», – отметила Ольга.

Напомним, ранее Алексей Журавко опубликовал документы, касающиеся военных преступлений, которые совершили граждане США, воевавшие в качестве наёмников в рядах неонацистских украинских подразделений на Донбассе.


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