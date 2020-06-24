Мы можем претендовать на Ростов и Краснодар – генерал украинской разведки

24.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент России Владимир Путин не руководствуется международным правом и договорами между Украиной и Россией, когда заявляет, что бывшие советские республики получили «в подарок» российские территории.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин пытается, и как политик, и как юрист мотивировать неудачно, что были какие-то аргументы, чтобы забрать Крым, чтобы претендовать на другие территории. Если мы говорим о реальной юридической модели, и сегодня Путин ее озвучил, то она определяет такую перспективу: согласно международному праву, согласно Керченским соглашениям, все территории, которые пребывали на момент заключения соглашений – и Большой договор, и все другие соглашения – предусматривали, когда Союз распадался, что остаются территории, которые были на момент распада СССР.

Это утверждено международными нормами, и Большой договор, который был на тот период, и все легитимные меры, которые предусматривали получение территориальной целостности Украины, они были подтверждены в конечном формате при распаде СССР.

Поэтому Путин, ссылаясь на какие-то исторические параллели, не руководствуется международным правом, не руководствуется межгосударственными соглашениями между Украиной и Россией. Он не руководствуется логикой мирного процесса существования, который заключен в Хельсинкских соглашениях, что границы нерушимы, которые были и в составе СССР, и другие страны. И никто не имел права их менять.

Мы определили все критерии, как мы делимся, по тем границам, которые были при советской Украине. Это был и Крым, это был и Севастополь, и все другие территории.

Если Путин говорит о том, что кто-то там получил, мы можем говорить, например, о Ростовской области, о Краснодарском крае. Потому что во время УНР даже эти территории при переговорах даже с первой советской Россией, могли войти в Украину», – сказал Маломуж.