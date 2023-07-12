Мы становимся разменной монетой – член украинской делегации в ПА НАТО

Украина может стать предметом торга для Запада и России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады, зампредседателя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик возмутилась тем, что члены НАТО лишь бьют в ладоши, когда видят представителей Украины, но не хотят принимать страну в Альянс.

«Поэтому это раздражение и существует, потому что мы можем стать разменной монетой в интересах как наших партнеров, так и наших противников. Эти вещи, судя по тому, какой текст был написан президентом и озвучен публично о том, что так не делается, и мы едем туда с уважением, но должно быть уважение к Украине.

То есть одна история – говорить и бить в ладони, когда они приветствуют нашу нацию и президента, и совсем другая – делать определенные шаги. Но не такие, как шаг вперед, два назад, а дальше вы там разбирайтесь. Вы или с нами до конца, или полумеры не работают. То есть нельзя вступить в НАТО одной ногой и быть рядом с самым большим союзником, но, извините, вы нас не ждете», – заявила Бобровская.